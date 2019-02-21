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Перед смертью Децл составил завещание, где все права на музыку и песни переходят его сыну

Отец ныне покойного рэп-исполнителя Децла Александр Толмацкий не так давно опубликовал в своем блоге Instagram заявление, в котором сказано, что весь доход от его музыки, песен и мерча музыканта будет идти в пользу его сына Антония. В данный момент процесс оформления документов запущен.
Перед смертью Децл составил завещание, где все права на музыку и песни переходят его сыну

Кирилл Толмацкий (Децл) при жизни позаботился о наследстве для своего сына, он обратился в компанию SO/Era Music с просьбой оформить все необходимые документы так, чтобы весь доход шел на имя его сына. Также он хотел защитить права сына на наследство от третьих лиц или необдуманных действий.

Известно, что родители Децла уже провели переговоры с управляющей делами артиста компанией и пришли к общему решению. Они полностью согласны с условиями, которые обговорены в заявлении Кирилла Толмацкого. Многие читатели блога Александра Толмацкого поддержали данное решение и отметили, что музыкант был очень добрым и талантливым человеком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:26

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