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Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно страдает «синдромом Рапунцель»

Любимый супруг Александры Черно – Иосиф Оганесян признался, что давно заметил сходство между своей женой и «брендом» телепроекта «Дом-2» Ольгой Рапунцель.
Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно страдает «синдромом Рапунцель»

По словам Оганесяна, Черно страдает «синдромом Рапунцель».

Не секрет, что на данный момент в Периметре продолжают обсуждаться две самые яркие семейные пары – Оганесян-Черно и Рапунцель-Дмитренко. И пока Дмитрий пытается доказать Ольге, что все их проблемы из-за ее расчетливости, «меркантильности» и стремления взять под контроль их финансовое положение, Иосиф старается убедить Александру в том, что он имеет полное право заняться своей самореализацией, а она, как его вторая половинка, просто-таки обязана во всем его поддерживать, если хочет, чтобы в ближайшее время он зарабатывал хорошие деньги.

Впрочем, как оказалось, достучаться Оганесяну к Черно по-прежнему так и не удалось. А на днях в одном из эфиров Иосиф и вовсе заявил, что Саша страдает от «синдрома Рапунцель».
Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно страдает «синдромом Рапунцель»

Участник «Дома-2» поспешил объяснить свое мнение. Иосиф сообщил, что Александра, как и Ольга, требует от него куда больше денег, чем он может ей дать, а также постоянно указывает на то, что он не дарит ей подарки каждый месяц.

К слову, с мнением Оганесяна согласны и многие зрители реалити-шоу, которые тоже заметили, что Черно, раз за разом, пытается «уколоть» супруга тем, что он не может полностью ее содержать, а также то и дело напоминает ей о жизни за Периметром.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:30

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