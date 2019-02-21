Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно страдает «синдромом Рапунцель»





По словам Оганесяна, Черно страдает «синдромом Рапунцель».Не секрет, что на данный момент в Периметре продолжают обсуждаться две самые яркие семейные пары – Оганесян-Черно и Рапунцель-Дмитренко. И пока Дмитрий пытается доказать Ольге, что все их проблемы из-за ее расчетливости, «меркантильности» и стремления взять под контроль их финансовое положение, Иосиф старается убедить Александру в том, что он имеет полное право заняться своей самореализацией, а она, как его вторая половинка, просто-таки обязана во всем его поддерживать, если хочет, чтобы в ближайшее время он зарабатывал хорошие деньги.Впрочем, как оказалось, достучаться Оганесяну к Черно по-прежнему так и не удалось. А на днях в одном из эфиров Иосиф и вовсе заявил, что Саша страдает от «синдрома Рапунцель».Участник «Дома-2» поспешил объяснить свое мнение. Иосиф сообщил, что Александра, как и Ольга, требует от него куда больше денег, чем он может ей дать, а также постоянно указывает на то, что он не дарит ей подарки каждый месяц.К слову, с мнением Оганесяна согласны и многие зрители реалити-шоу, которые тоже заметили, что Черно, раз за разом, пытается «уколоть» супруга тем, что он не может полностью ее содержать, а также то и дело напоминает ей о жизни за Периметром.