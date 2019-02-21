Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» обнаружил на Марсе «великую водяную территорию»
Зонд «ЭкзоМарс-TGO», созданный для изучения состава атмосферы Марса в рамках российско-европейского проекта, смог обнаружить на Красной планете масштабные скопления водяного льда. Находка космического аппарата получила название «великой водяной территории», проинформировали эксперты во время заседания Совета РАН по космосу.
По словам Игоря Митрофанова, одного из исследователей проекта, на поверхности Марса находятся большие области, состоящие из водяного льда, предположительно, на треть. В северном и южном полушариях космического объекта расположены две из них. Одна из областей, которая была обнаружена возле нулевого меридиана и экватора, теперь известна как великая водяная территория.
Новые открытия удивили ученых и очень озадачили. Одни специалисты утверждают, что Красная планета некогда процветала и чем-то напоминала Землю, так как имела огромные запасы воды, находящиеся сейчас в виде льда. Другие полагают, что в жидком состоянии вода пребывала на планете только в период извержения вулканов.
Планетологи вспомнили, что за прошедшие 3,7 млрд лет четвертая планета Солнечной системы потеряла океан воды, которой бы хватило для покрытия всего Марса. Как и куда исчезла эта вода, остается загадкой. Пролить свет на этот факт должен «ЭкзоМарс-TGO», чья работа совмещается с использованием нейтронного детектора FREND и спектрометра ACS, предназначенного для отслеживания изменений воды на объекте.
Специалисты рассказали, что российско-европейскому роверу удалось детально изучить запасы воды в 30% регионов Марса, затруднения вызывают приполярные зоны планеты. Последние связаны с особенностями орбиты устройства, усложняющими процесс исследования. Авторы научного проекта надеются: до завершения космической миссии проблемы удастся решить и, возможно, в околополярных регионах будут найдены большие источники воды.
По словам Игоря Митрофанова, одного из исследователей проекта, на поверхности Марса находятся большие области, состоящие из водяного льда, предположительно, на треть. В северном и южном полушариях космического объекта расположены две из них. Одна из областей, которая была обнаружена возле нулевого меридиана и экватора, теперь известна как великая водяная территория.
Новые открытия удивили ученых и очень озадачили. Одни специалисты утверждают, что Красная планета некогда процветала и чем-то напоминала Землю, так как имела огромные запасы воды, находящиеся сейчас в виде льда. Другие полагают, что в жидком состоянии вода пребывала на планете только в период извержения вулканов.
Планетологи вспомнили, что за прошедшие 3,7 млрд лет четвертая планета Солнечной системы потеряла океан воды, которой бы хватило для покрытия всего Марса. Как и куда исчезла эта вода, остается загадкой. Пролить свет на этот факт должен «ЭкзоМарс-TGO», чья работа совмещается с использованием нейтронного детектора FREND и спектрометра ACS, предназначенного для отслеживания изменений воды на объекте.
Специалисты рассказали, что российско-европейскому роверу удалось детально изучить запасы воды в 30% регионов Марса, затруднения вызывают приполярные зоны планеты. Последние связаны с особенностями орбиты устройства, усложняющими процесс исследования. Авторы научного проекта надеются: до завершения космической миссии проблемы удастся решить и, возможно, в околополярных регионах будут найдены большие источники воды.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:38