Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» обнаружил на Марсе «великую водяную территорию»





По словам Игоря Митрофанова, одного из исследователей проекта, на поверхности Марса находятся большие области, состоящие из водяного льда, предположительно, на треть. В северном и южном полушариях космического объекта расположены две из них. Одна из областей, которая была обнаружена возле нулевого меридиана и экватора, теперь известна как великая водяная территория.Новые открытия удивили ученых и очень озадачили. Одни специалисты утверждают, что Красная планета некогда процветала и чем-то напоминала Землю, так как имела огромные запасы воды, находящиеся сейчас в виде льда. Другие полагают, что в жидком состоянии вода пребывала на планете только в период извержения вулканов.Планетологи вспомнили, что за прошедшие 3,7 млрд лет четвертая планета Солнечной системы потеряла океан воды, которой бы хватило для покрытия всего Марса. Как и куда исчезла эта вода, остается загадкой. Пролить свет на этот факт должен «ЭкзоМарс-TGO», чья работа совмещается с использованием нейтронного детектора FREND и спектрометра ACS, предназначенного для отслеживания изменений воды на объекте.Специалисты рассказали, что российско-европейскому роверу удалось детально изучить запасы воды в 30% регионов Марса, затруднения вызывают приполярные зоны планеты. Последние связаны с особенностями орбиты устройства, усложняющими процесс исследования. Авторы научного проекта надеются: до завершения космической миссии проблемы удастся решить и, возможно, в околополярных регионах будут найдены большие источники воды.