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«Спаси свою любовь»: Юлия Лубенцова призналась, что страдает от псориаза

Участница реалити-шоу «Спаси свою любовь» Юлия Лубенцова объяснила, что за пятна у нее на руках.
«Спаси свою любовь»: Юлия Лубенцова призналась, что страдает от псориаза

По словам девушки, она страдает хроническим неинфекционным заболеванием – псориазом.

Выяснилось, что после того, как Юлия опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой хорошо видны красные высыпания, многие телезрители принялись интересоваться у девушки, почему они у нее появились.

Как стало известно, молодой мамочке на протяжении уже нескольких лет приходится жить с неприятной болезнью, которая, к счастью, не передается людям, с которыми участница «Дома-2» общается.

Считанные часы назад Лубенцова разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором озвучила болезнь, от которой страдает. К слову, от псориаза приходится «мучиться» примерно 4% населения планеты.
«Спаси свою любовь»: Юлия Лубенцова призналась, что страдает от псориаза

Нужно сказать, что многие телезрители шоу «Спаси свою любовь» весьма спокойно отреагировали на признание Юлии. По словам многих из них, теперь они поняли, почему девушка то и дело носит вещи с длинными рукавами, так как она просто хочет скрыть кожное заболевание на теле, не всегда выглядевшее эстетично.

Отметим, что поклонники телешоу «Спаси свою любовь» поспешили поддержать Лубенцову. По их словам, Юлии не следует комплексовать по этому поводу, ведь она не виновата в том, что это заболевание невозможно вылечить.

«Юличка, не переживайте! Главное, чтобы люди, которые Вас окружают, знали, что эта болезнь не передается!», - написала одна из поклонниц «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04

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