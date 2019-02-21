Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники





Эксперты анонсировали внедорожники, которые минимально теряют в цене. Сейчас данный сегмент представляет собой самый популярный на мировом современном рынке авто.Вследствие этого неудивительно, что внедорожные версии, а также кроссоверы не особо сильно дешевеют после нескольких лет езды на них. Перепродажа многих таких внедорожников является идеальным вариантом. Одной из самых ликвидных машин среди внедорожных версий считают LADA 4x4. Спустя 3 года после приобретения авто сохраняет более 84 процентов от первоначальной расценки. Версия Mazda CX-5 после трёх лет эксплуатации способна сохранять больше 92 процентов начальной цены.Показатель вариации KIA Sorento составляет в данном случае 83,33%. А вот для Toyota Land Cruiser первоначальная цена достигает 87,24%.