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Эксперты назвали причины долгого прогрева двигателя

Многие автолюбители стали чаще жаловаться на долгий прогрев двигателя. Эксперты в свою очередь рекомендуют обратить внимание на состояние моторного масла, охлаждающей жидкости и на исправность датчика температуры агрегата.
Эксперты назвали причины долгого прогрева двигателя

Нужно или не нужно прогревать двигатель автомобиля перед поездкой? Данный вопрос актуален и сегодня. Участники дискуссии разделились на две группы, где первая уверена, что, если в инструкции не указано, значит, прогрев не требуется. Вторая половина считает, что движение автомобиля на «холодном» двигателе может его быстро «убить». К слову эти же водители часто становятся свидетелями слишком долгого разогрева агрегата.

Специалисты советуют заглянуть под капот и убедиться, что антифриз для системы охлаждения выбран качественный. Следующий момент - это смазочный материал для двигателя, он также должен быть высокого качества. Еще может быть причина в датчиках, которые указывают на уровень нагрева мотора, возможно, они показывают неверные цифры. Также нагрев может быть долгим из-за некорректной работы термостата, чаще всего это встречается на отечественных авто. Конечно, эти варианты помогут решить проблему без поездки на СТО, однако стоит туда отправиться, если машина нагревается очень долго и это сопровождается посторонними шумами, плавающими оборотами или неровной работой.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:16

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