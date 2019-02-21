Сборку кроссовера Besturn X40 в России могут наладить на заводе "Автотор"





По словам производителя, компактный Besturn X40 может выпускаться "Автотором" для более удобного ценообразования и близости к потребителю. Кроссовер получит бензиновый агрегат на 1,6 л с отдачей 108 л. с. Покупатель сможет выбрать вариант с АКПП Aisin с 6 скоростями либо 5-скоростную "механику".Цены на новинку FAW пока не сообщает и объявит их ближе к началу реализации. Конкурировать на отечественном рынке машина будет с Chery Tiggo 3 и автомобилем Changan CS35.Стандартная комплектация Besturn X40 обзавелась множеством полезных опций. В салон встроили боковые подушки безопасности, детское кресло Isofix и сенсорный дисплей на 8 дюймов.У кроссовера есть задние датчики парковки, сенсоры давления в шинах и легкосплавные диски на 17 дюймов. Напомним, что производящаяся в России модель Besturn Х80 стоит от 1,1 миллиона рублей.