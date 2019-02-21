Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина опять раскритиковала поведение Ольги Рапунцель
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина в очередной раз «прошлась» по любимой супруге Дмитрия Дмитренко – Ольге Рапунцель.
Еще несколько недель назад практически все телезрители «Дома-2» вовсю поддерживали Рапунцель и указывали Сударкиной на ее «аморальное поведение», однако сейчас многие из них поняли, почему экс-звезда проекта так отчаянно пыталась доказать всем и каждому, что Ольга не достойна быть женой такого мужчины как Дмитренко.
Стоит напомнить, что в свое время Сударкина пыталась увести Дмитренко из семьи, так как видела, что мужчина несчастен с Рапунцель. Тогда Ольгу мало кто поддержал, что в результате стало причиной ее ухода за ворота. Впрочем, на данный момент все те, кто заступался за длинноволосую красавицу, заняли позицию бывшей героини телестройки.
На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором продемонстрировала интернет-пользователям, что все скандалы между Ольгой и Дмитрием видит их 10-месячная дочь Василиса, что является неправильным.
Экс-участница призналась, что ее шокировало поведение Рапунцель, когда она наткнулась на эти видеоролики, ведь Ольга, невзирая на то, что маленькая Василиса просилась к ней на руки, то и дело убегала от малышки, чтобы в подробностях рассказать матери, какой у нее плохой муж.
Еще несколько недель назад практически все телезрители «Дома-2» вовсю поддерживали Рапунцель и указывали Сударкиной на ее «аморальное поведение», однако сейчас многие из них поняли, почему экс-звезда проекта так отчаянно пыталась доказать всем и каждому, что Ольга не достойна быть женой такого мужчины как Дмитренко.
Стоит напомнить, что в свое время Сударкина пыталась увести Дмитренко из семьи, так как видела, что мужчина несчастен с Рапунцель. Тогда Ольгу мало кто поддержал, что в результате стало причиной ее ухода за ворота. Впрочем, на данный момент все те, кто заступался за длинноволосую красавицу, заняли позицию бывшей героини телестройки.
На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором продемонстрировала интернет-пользователям, что все скандалы между Ольгой и Дмитрием видит их 10-месячная дочь Василиса, что является неправильным.
«Вы и дальше, люди, будете защищать женщину, только потому что она мать и жена??? очнитесь!», - написала Сударкина в своем посте.
Экс-участница призналась, что ее шокировало поведение Рапунцель, когда она наткнулась на эти видеоролики, ведь Ольга, невзирая на то, что маленькая Василиса просилась к ней на руки, то и дело убегала от малышки, чтобы в подробностях рассказать матери, какой у нее плохой муж.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20