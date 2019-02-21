Ученые: Сахар опасен для человека наравне с алкоголем и наркотиками
В Принстонском университете (США) ученые провели исследование и выяснили, что сахар имеет такую же опасность для организма человека, как алкоголь и наркотики. Этот продукт вызывает привыкание, нарушая нормальное функционирование внутренних органов.
Представители научного мира изучали влияние сахара, наблюдая за подопытными крысами. Грызуны на протяжении длительного периода получали только сладкую пищу. В ходе эксперимента было замечено, что животные со временем «нуждались» в большей порции лакомства послаще.
Еда выдавалась крысам в одно и то же время, поэтому, если кормление затягивалось по времени, грызуны начинали вести себя беспокойно, их активность значительно снижалась. У подопытных наблюдались проявления, очень похожие на «ломку».
Авторы проекта сделали вывод: сахар способен повышать выработку такого вещества как дофамин или гормон счастья. Это может вызывать очень сильную зависимость и даже провоцировать желание употреблять продукты, вызывающие большее привыкание, такие как, например, спиртные напитки или наркотические вещества.
Представители научного мира изучали влияние сахара, наблюдая за подопытными крысами. Грызуны на протяжении длительного периода получали только сладкую пищу. В ходе эксперимента было замечено, что животные со временем «нуждались» в большей порции лакомства послаще.
Еда выдавалась крысам в одно и то же время, поэтому, если кормление затягивалось по времени, грызуны начинали вести себя беспокойно, их активность значительно снижалась. У подопытных наблюдались проявления, очень похожие на «ломку».
Авторы проекта сделали вывод: сахар способен повышать выработку такого вещества как дофамин или гормон счастья. Это может вызывать очень сильную зависимость и даже провоцировать желание употреблять продукты, вызывающие большее привыкание, такие как, например, спиртные напитки или наркотические вещества.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:52