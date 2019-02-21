Ученые: Сахар опасен для человека наравне с алкоголем и наркотиками





Представители научного мира изучали влияние сахара, наблюдая за подопытными крысами. Грызуны на протяжении длительного периода получали только сладкую пищу. В ходе эксперимента было замечено, что животные со временем «нуждались» в большей порции лакомства послаще.Еда выдавалась крысам в одно и то же время, поэтому, если кормление затягивалось по времени, грызуны начинали вести себя беспокойно, их активность значительно снижалась. У подопытных наблюдались проявления, очень похожие на «ломку».Авторы проекта сделали вывод: сахар способен повышать выработку такого вещества как дофамин или гормон счастья. Это может вызывать очень сильную зависимость и даже провоцировать желание употреблять продукты, вызывающие большее привыкание, такие как, например, спиртные напитки или наркотические вещества.