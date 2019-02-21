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Ольга Рапунцель заявила Дмитрию Дмитренко, что ей нужно «выдохнуть» и отправилась за Периметр

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз призналась своему любимому супругу Дмитрию Дмитренко, что ей срочно нужно «выдохнуть».
Ольга Рапунцель заявила Дмитрию Дмитренко, что ей нужно «выдохнуть» и отправилась за Периметр

Как стало известно, Ольга покинула Периметр и оставила маленькую дочь Василису на Дмитрия.

Рапунцель-старшая продолжает приводить в замешательство многочисленных телезрителей своими выходками. Еще на днях Ольга вовсю заявляла, что готова сделать все для того, чтобы сохранить брак с Дмитрием, а уже сегодня опять передумала.

Более того, длинноволосая красавица заявила, что ей необходимо набраться сил и «выдохнуть», поэтому она отправляется за Периметр. Отметим, что Ольга не стала спрашивать разрешения у своего супруга, а просто поставила его перед фактом, что он будет присматривать за их общим ребенком, пока она будет отсутствовать.
Ольга Рапунцель заявила Дмитрию Дмитренко, что ей нужно «выдохнуть» и отправилась за Периметр

В социальных сетях появилась видеозапись будущего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня. На ролике Рапунцель-старшая заявляет Дмитренко, что ему придется нянчить маленькую Василису, так как она и его дочь.

Нужно сказать, что Дмитрий не стал возражать Ольге и отметил, что присмотрит за наследницей. Впрочем, зрителей «Дома-2» все-таки насторожило недовольное лицо участника реалити-шоу. По мнению поклонников проекта, Дмитренко никак не хотел отпускать свою вторую половинку за Периметр, однако на этом настояло руководство шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:05

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