Смартфон Oppo F11 Pro появился на видео в Сети
Смартфон версии Oppo F11 Pro в Twitter засветился на видео. У данного устройства используется фронтальная выдвижная камера.
Экран модели с трех сторон имеет очень узкие рамки, а также заметную рамку только под дисплеем. Модель оснащается двойной основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп. Основную камеру наделят отдельным режимом Super Night Mode, который обеспечивает качественные снимки в ночное время, системой ИИ, улучшающей фотографии и обеспечивающей распознавание различных сцен. Под камерой задняя панель содержит дактилоскопический датчик.
Устройство получит MediaTek Helio P70, ОЗУ на 6 ГБ, энергонезависимую флэш-память на 128 ГБ. Модель должна поддерживать быструю зарядку VOOC. Гаджет должны представить 28 февраля. При этом реализации устройства начнутся 8 марта.
Экран модели с трех сторон имеет очень узкие рамки, а также заметную рамку только под дисплеем. Модель оснащается двойной основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп. Основную камеру наделят отдельным режимом Super Night Mode, который обеспечивает качественные снимки в ночное время, системой ИИ, улучшающей фотографии и обеспечивающей распознавание различных сцен. Под камерой задняя панель содержит дактилоскопический датчик.
Устройство получит MediaTek Helio P70, ОЗУ на 6 ГБ, энергонезависимую флэш-память на 128 ГБ. Модель должна поддерживать быструю зарядку VOOC. Гаджет должны представить 28 февраля. При этом реализации устройства начнутся 8 марта.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30