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Apple намерена объединить разработку приложений для на iPhone, iPad и Mac

Американская компания Apple намерена объединить усилия и разработать приложения, которые полноценно будут работать на таких платформах как iPhone, iPad и Mac. Завершение проекта намечено на 2021 год.
Apple намерена объединить разработку приложений для на iPhone, iPad и Mac

Компания Apple назвала данный проект «Марципан», целью которого является упрощение работы разработчикам, а также увеличение объемов продаж. Другими словами код, который напишут для платформы iOS, будет доступна и на macOS. Известно, что «яблочная» компания не единственная, кто решился на объединение такого масштаба. Не так давно этот шаг совершила крупная компания по производству ПО Microsoft и представила публике технологию Universal Windows Platform, что значительно упростило работу разработчикам.

Таким образом сотрудники Apple намерены адаптировать все приложения, предназначенные ранее для iPad, на платформу macOS. В следующем году все приложения на iOS обзаведутся расширением, а вот уже к 2021 авторы проекта, скорее всего, объединят свои магазины. Это упростит задачу распространения приложений для вышеперечисленных платформ.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:16

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