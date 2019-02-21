Apple намерена объединить разработку приложений для на iPhone, iPad и Mac





Компания Apple назвала данный проект «Марципан», целью которого является упрощение работы разработчикам, а также увеличение объемов продаж. Другими словами код, который напишут для платформы iOS, будет доступна и на macOS. Известно, что «яблочная» компания не единственная, кто решился на объединение такого масштаба. Не так давно этот шаг совершила крупная компания по производству ПО Microsoft и представила публике технологию Universal Windows Platform, что значительно упростило работу разработчикам.Таким образом сотрудники Apple намерены адаптировать все приложения, предназначенные ранее для iPad, на платформу macOS. В следующем году все приложения на iOS обзаведутся расширением, а вот уже к 2021 авторы проекта, скорее всего, объединят свои магазины. Это упростит задачу распространения приложений для вышеперечисленных платформ.