Hyundai анонсировал гибридный внедорожник Tucson N Line
Южнокорейский бренд анонсировал новый гибридный внедорожник Tucson N Line, который получил от разработчиков спортивное оборудование. Презентация транспортного средства произойдет в рамках Женевского автосалона.
Представители компании опубликовали рекламные сообщения с изображением паркетника Tuscon. По сообщению производителей, он будет относится к автомобилям спортивной линейки N Line. Новинку презентуют в начале весны в Женеве.
Изучив изображение, эксперты предположили, что Hyundai Tucson N Line получит отличия от других моделей в виде видоизменения хромированной решетки радиатора. Машина приобретет особые блоки светодиодных дневных ходовых огней и большого размера черные алюминиевые диски. На тизере заметно, что салон получил черную кожаную обшивку с прострочкой красного цвета.
Информация, которая попала в Сеть, говорит о том, что автомобиль снабдят обновленными подвеской и тормозной механикой. На территории Европы можно будет приобрести Hyundai Tucson N Line как на бензиновом, так и на дизельном двигателе.
Представители компании опубликовали рекламные сообщения с изображением паркетника Tuscon. По сообщению производителей, он будет относится к автомобилям спортивной линейки N Line. Новинку презентуют в начале весны в Женеве.
Изучив изображение, эксперты предположили, что Hyundai Tucson N Line получит отличия от других моделей в виде видоизменения хромированной решетки радиатора. Машина приобретет особые блоки светодиодных дневных ходовых огней и большого размера черные алюминиевые диски. На тизере заметно, что салон получил черную кожаную обшивку с прострочкой красного цвета.
Информация, которая попала в Сеть, говорит о том, что автомобиль снабдят обновленными подвеской и тормозной механикой. На территории Европы можно будет приобрести Hyundai Tucson N Line как на бензиновом, так и на дизельном двигателе.
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00