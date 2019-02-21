Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E





Samsung анонсировал три смартфона из серии Galaxy S10. Модели представляют собой базовую версию, увеличенную и более миниатюрную. Объединяет гаджеты практически одинаковый дисплей с круглым вырезом для камеры, позволяющий избавиться от рамок.Первые два устройства линейки отталкиваются от дизайна предшественников Galaxy S9 и S8 с закруглёнными краями и безукоризненной геометрией. Однако для сторонников совершенно плоского экрана Samsung сделал таковым "младший" Galaxy S10E. В определённом смысле дизайн смартфона возвращает его к старому поколению.Базовый Galaxy S10 идеально подойдёт большинству поклонников марки, имея преимущества как в функционале, так и во внешности. Стоит Galaxy S10 799 евро.По мощности Galaxy S10+ не отличается от первого, однако у него больше экран, есть дополнительная фронтальная камера и оперативная память, что сказывается и на цене £899. Миниатюрный Galaxy S10E снабжён лишь одной основной камерой, лишён встроенного сканера отпечатков и некоторых других функций, однако всё ещё очень привлекателен за 669 евро.