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Влад Кадони назвал новый образ Ольги Бузовой «москитной сеткой»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на своего коллегу по съемочной площадке – Влада Кадони.
Влад Кадони назвал новый образ Ольги Бузовой «москитной сеткой»

По словам Бузовой, Кадони не только не сделал ей комплимент во время съемок телешоу «Бородина против Бузову», но и дал название ее новому образу.

Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала многочисленным поклонникам свой очередной образ.

На снимке телезнаменитость запечатлена в короткой «цветочной» юбке, а также рубашке зеленого оттенка. Нужно сказать, что этот образ очень понравился фанатам Бузовой, которые принялись один за другим буквально забрасывать свою любимицу большим количеством приятных слов.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи обратили внимание на пост Ольги, который она оставила под свежим кадром. В нем поющая телеведущая признается подписчикам, что только что закончились съемки очередного выпуска телепроекта «Бородина против Бузову».

Бузова заявляет, что не понимает, почему Кадони не сделал ей комплимент, ведь ей очень нравится ее новый образ и даже называет своего коллегу «заразой». Выяснилось, что когда Ольга поинтересовалась у Влада, почему он ничего ей не говорит, ведь она сегодня выглядит как «цветочек», ведущий, недолго думая, ответил, что ее новый образ напомнил ему «москитную сетку».

К слову, многих злопыхателей очень порадовали высказывания Кадони в адрес нового образа Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42

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