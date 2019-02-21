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Американские учёные научились определять одаренность людей по цвету глаз

Американские научные деятели научились определять одаренность людей непосредственно по цвету глаз. Согласно утверждениям специалистов, этот человеческий орган может много чего рассказать о самом человеке.
Американские учёные научились определять одаренность людей по цвету глаз

В данном случае речь ведётся о характере людей, их здоровье, а также способностях. Эксперты утверждают, что люди имеющие глаза васильковой расцветки, являются более талантливыми. Считается, что голубоглазым людям больше сопутствует успех в сравнении с людьми с другим цветом глаз. Такие люди могут освоить тяжёлые и квалифицированные профессии намного легче. Людей с карими глазами учёные поставили на вторую позицию по успешности.

А вот кареглазые люди являются более удачливыми, они легко добиваются в жизни благосостояния, а также успехов в карьерном росте. При этом они не всегда удовлетворены достигнутыми своими результатами. Им не помешает стать больше амбициозными, а также уверенными.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50

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