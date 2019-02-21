Ученые: Через 5 лет ядерной зимы на планете останется 10% населения
Ученые решили разработать альтернативные технологии по выращиванию продуктов питания, которые можно использовать даже при отсутствии солнечного света. По словам ученых, при неблагоприятном развитии событий через 5 лет после ядерной зимы на планете останется около 10% населения.
Ученые не отрицают, что на сегодняшний день существует угроза ядерной войны. Смоделировав последствия Третьей мировой, они сделали вывод, что причиной гибели нескольких миллиардов человек станут не столько ядерные атаки, а их последствия. Когда густой смог от сгоревших городов поднимется в атмосферу Земли и заблокирует путь солнечным лучам, вот тогда и наступит настоящий Апокалипсис, он затянется практически на 10 лет. По словам научного работника из Университета Аляски в Фэрбенксе (США) Давида Денкенбергера, у человечества есть два сценария развития событий, первый: запастись продовольствием на этот период, и второй - попытаться разработать технологии, при которых не нужен свет. Именно последний может вселить людям надежду на выживание.
По словам Давида Денкенбергера, одни из первых ресурсов, позволяющих выжить во время ядерной зимы, - морские. А точнее, водоросли, которые не требуют много света, и это значит, что кормовая база для рыб, моллюсков и ракообразных уже есть. Как известно, человек в среднем получает около 17% животного белка, употребляя именно эти продукты. Следующий источник питания - это древесина, которой будет очень много после того, как Солнце «погаснет». Ее можно использовать для выращивания грибов, а еще кормить ею крупный и не очень крупный рогатый скот. Также из этого материала можно «добывать» сахар, правда, используя химическую обработку.
Следующей на очереди оказалась биомасса, которую можно получить из опавших листьев, а также бактерии. Последние употребляют в пищу метан и на выходе можно получить белый кристаллический порошок. Ученые призывают мировых лидеров держать ситуацию под контролем и не доводить планету до критической точки, где каждый будет готов убить ради пропитания.
Ученые не отрицают, что на сегодняшний день существует угроза ядерной войны. Смоделировав последствия Третьей мировой, они сделали вывод, что причиной гибели нескольких миллиардов человек станут не столько ядерные атаки, а их последствия. Когда густой смог от сгоревших городов поднимется в атмосферу Земли и заблокирует путь солнечным лучам, вот тогда и наступит настоящий Апокалипсис, он затянется практически на 10 лет. По словам научного работника из Университета Аляски в Фэрбенксе (США) Давида Денкенбергера, у человечества есть два сценария развития событий, первый: запастись продовольствием на этот период, и второй - попытаться разработать технологии, при которых не нужен свет. Именно последний может вселить людям надежду на выживание.
По словам Давида Денкенбергера, одни из первых ресурсов, позволяющих выжить во время ядерной зимы, - морские. А точнее, водоросли, которые не требуют много света, и это значит, что кормовая база для рыб, моллюсков и ракообразных уже есть. Как известно, человек в среднем получает около 17% животного белка, употребляя именно эти продукты. Следующий источник питания - это древесина, которой будет очень много после того, как Солнце «погаснет». Ее можно использовать для выращивания грибов, а еще кормить ею крупный и не очень крупный рогатый скот. Также из этого материала можно «добывать» сахар, правда, используя химическую обработку.
Следующей на очереди оказалась биомасса, которую можно получить из опавших листьев, а также бактерии. Последние употребляют в пищу метан и на выходе можно получить белый кристаллический порошок. Ученые призывают мировых лидеров держать ситуацию под контролем и не доводить планету до критической точки, где каждый будет готов убить ради пропитания.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:34