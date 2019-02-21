Ученые: Через 5 лет ядерной зимы на планете останется 10% населения





Ученые не отрицают, что на сегодняшний день существует угроза ядерной войны. Смоделировав последствия Третьей мировой, они сделали вывод, что причиной гибели нескольких миллиардов человек станут не столько ядерные атаки, а их последствия. Когда густой смог от сгоревших городов поднимется в атмосферу Земли и заблокирует путь солнечным лучам, вот тогда и наступит настоящий Апокалипсис, он затянется практически на 10 лет. По словам научного работника из Университета Аляски в Фэрбенксе (США) Давида Денкенбергера, у человечества есть два сценария развития событий, первый: запастись продовольствием на этот период, и второй - попытаться разработать технологии, при которых не нужен свет. Именно последний может вселить людям надежду на выживание.По словам Давида Денкенбергера, одни из первых ресурсов, позволяющих выжить во время ядерной зимы, - морские. А точнее, водоросли, которые не требуют много света, и это значит, что кормовая база для рыб, моллюсков и ракообразных уже есть. Как известно, человек в среднем получает около 17% животного белка, употребляя именно эти продукты. Следующий источник питания - это древесина, которой будет очень много после того, как Солнце «погаснет». Ее можно использовать для выращивания грибов, а еще кормить ею крупный и не очень крупный рогатый скот. Также из этого материала можно «добывать» сахар, правда, используя химическую обработку.Следующей на очереди оказалась биомасса, которую можно получить из опавших листьев, а также бактерии. Последние употребляют в пищу метан и на выходе можно получить белый кристаллический порошок. Ученые призывают мировых лидеров держать ситуацию под контролем и не доводить планету до критической точки, где каждый будет готов убить ради пропитания.