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Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала о критике подруг из-за своей внешности

Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала в Instagram о критике подруг касательно её внешности. Сверстницы смеялись над ростом будущей певицы, её волосами и чертами лица.
Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала о критике подруг из-за своей внешности

Плетнёва призналась поклонникам, что далеко не всегда, стоя перед зеркалом, чувствовала себя уверенно. Юные годы участницы группы "Винтаж" прошли в комплексах и сомнениях из-за своей внешности. Критиковали будущую артистку её же подруги. Девушки говорили, что у певицы "волосы Пушкина и грустные глаза бульдога".

Смеялись ровесницы над миниатюрным ростом Плетнёвой, формой ушей и ногтями. Долгое время знаменитости было трудно убедить себя в собственной привлекательности, однако с годами она осознала, что внешность - это вовсе не положительные или негативные оценки людей.

"Помню отчётливо тот момент, когда я поняла: это они меня так видят. Только сам человек может решить, как ему выглядеть и кто он. Это наш выбор!" - заявила Плетнёва фанатам, призвав их смотреть на себя с любовью.


В комментариях поклонники звезды отметили, что она замечательно выглядит. Творчество и внешность артистки ценит как женская, так и мужская аудитория.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:45

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