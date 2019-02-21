Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала о критике подруг из-за своей внешности

"Помню отчётливо тот момент, когда я поняла: это они меня так видят. Только сам человек может решить, как ему выглядеть и кто он. Это наш выбор!" - заявила Плетнёва фанатам, призвав их смотреть на себя с любовью.

Плетнёва призналась поклонникам, что далеко не всегда, стоя перед зеркалом, чувствовала себя уверенно. Юные годы участницы группы "Винтаж" прошли в комплексах и сомнениях из-за своей внешности. Критиковали будущую артистку её же подруги. Девушки говорили, что у певицы "волосы Пушкина и грустные глаза бульдога".Смеялись ровесницы над миниатюрным ростом Плетнёвой, формой ушей и ногтями. Долгое время знаменитости было трудно убедить себя в собственной привлекательности, однако с годами она осознала, что внешность - это вовсе не положительные или негативные оценки людей.В комментариях поклонники звезды отметили, что она замечательно выглядит. Творчество и внешность артистки ценит как женская, так и мужская аудитория.