Российский изобретатель из Ростова предложил осуществлять добычу воды из воздуха в Крыму





Суть технологии ростовского механика заключается в том, что под агрегатом, имеющим форму пирамиды, непосредственно, где концентрируется влага из атмосферы, установлен специальный накопитель либо просто пускается вода под полив. Ширина грани основания агрегата составляет примерно три метра, а высота - 2,12 метра. Для функционирования устройства нужно земное электромагнитное поле, а также солнечная энергия. Работа осуществляется по принципу суперконденсатора (ионистора). Устройство может помимо воды осуществлять выработку небольшого количества электроэнергии, которой хватит для зарядки АКБ. Для демонстрации работы собрали портативную модель агрегатаМежду тем, российский изобретатель имеет примерно 10 000 заказов. Для создания прототипа ростовскому механику нужно около 150 000 рублей.