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Ксения Бородина даже на отдыхе оставляет дочерей с няней

Ксения Бородина даже на отдыхе предпочитает оставлять своих дочерей с няней. Оказалось, что ради хорошего отпуска помощница полетела вместе со звёздной семьёй в Таиланд, чтобы и там дети не мешали родителям наслаждаться солнцем.
Ксения Бородина даже на отдыхе оставляет дочерей с няней

Ксения Бородина не побоялась признаться своим фанатам, что очень часто время с детьми проводит няня, а не она сама. Оказалось, что даже во время отпуска с супругом ведущая оплачивает помощнице отдых в Таиланде, лишь бы та присматривала за дочерьми и занимала их развлечениями, пока звезда с Курбаном Омаровым наслаждаются покоем.
Ксения Бородина даже на отдыхе оставляет дочерей с няней

Даже самые преданные фанаты телеведущей не одобрили такое поведение Ксении Бородиной как мамы, ведь получается, что роль заботливой и внимательной родительницы она исполняет только в социальных сетях, где во всю рассказывает, что без детей не может прожить ни минуты и всегда хочет поскорее возвращаться домой, чтобы увидеть двух своих принцесс.

Критика в адрес ведущей «Дома-2» обоснована тем, что девочки растут практически без мамы, а постоянное общение с няней может отдалить детей от понимания семейных ценностей и родительской любви. Сама же Бородина не видит ничего дурного в такой помощи, тем более, что её наследницам пока всё нравится.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:51

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