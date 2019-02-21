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Ольга Рапунцель после развода с Дмитренко останется ни с чем

Скандальная Ольга Рапунцель после развода с супругом останется ни с чем. Такие выводы зрители сделали после того, как Дмитрий Дмитренко заявил, что специально найдёт самую низкооплачиваемую работу, чтобы платить ей мизерные алименты.
Ольга Рапунцель после развода с Дмитренко останется ни с чем

Ольга Рапунцель, несмотря на доводы мужа о том, что ему необходимо рационально рассчитывать расходы, продолжила требовать от него внимания в виде подарков и сюрпризов. Кроме того, молодая мать даже пригрозила любимому разводом, если он не начнёт ублажать её прихоти, но никак не ожидала, что прямо на лобном месте Дмитренко буквально вскипит и даст добро на расторжение брака.
Ольга Рапунцель после развода с Дмитренко останется ни с чем

Несмотря на своё желание уйти от супруги, Дмитрий Дмитренко также заверил, что после развода Ольга Рапунцель останется ни с чем, ведь он специально найдёт самую низкооплачиваемую работу, чтобы на алименты ей выделялись сущие копейки. Говоря о дочери, проектант отметил, что видеться и заботиться о ней не перестанет, так как она не виновата в истериках и меркантильности жены.

Зрители уже тоже решили, что теперь Ольга Рапунцель остепенится, ведь сейчас она имеет с супруга гораздо больше, чем получит после развода, да и помощи с малышкой тогда ей не стоит ожидать, особенно, если Дмитренко найдёт себе пару.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:47

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