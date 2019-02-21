АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Наташу Королеву высмеяли за странный праздник для сына на день рождения

Известная украинская и российская певица Наташа Королева в социальной сети Instagram в разделе Stories показала, какой праздник они с Сергеем Глушко устроили для их 17-летнего сына в день его рождения. Подписчики высмеяли артистов за странный выбор песни, под которую имениннику выносили торт.
Наташу Королеву высмеяли за странный праздник для сына на день рождения

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) стали активно показывать своим подписчикам в своих аккаунтах Instagram их общего сына Архипа. А однажды артистка спела с наследником на сцене Кремля. Хотя по ее словам, он не очень любит публичность и не стремится идти по стопам своих знаменитых родителей. Два дня назад Архипу исполнилось 17 лет, и заботливые родители решили устроить для него праздник в одном из заведений Москвы. Судя по коротким видеороликам видно, что все гости старше виновника торжества.
Наташу Королеву высмеяли за странный праздник для сына на день рождения

Многие пользователи не смогли сдержать эмоций касательно того, что Архипу вынесли торт под песенку про героев из детского мультика Чебурашки и крокодила Гены. Кто-то даже пожалел наследника Глушко и Королевой, так как ему пришлось проводить свой праздник с взрослыми людьми.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Приморье устроившие самосуд над
Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно
Sony Xperia XZ3 подешевел до 499 евро в
Эксперты назвали причины долгого
«Спаси свою любовь»: Юлия Лубенцова
Ученые: Сахар опасен для человека
Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва
Сборку кроссовера Besturn X40 в России
Смартфон Oppo F11 Pro появился на видео
В NASA планируют получать воду из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Apple намерена объединить разработку
Наташу Королеву высмеяли за странный
Ольга Рапунцель заявила Дмитрию
Hyundai анонсировал гибридный
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10,
Американские учёные научились
Алена Савкина призналась, что ее
Влад Кадони назвал новый образ Ольги
Ученые: Через 5 лет ядерной зимы на
Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли
Ученые: Обнаруженный в Швеции скелет X
Российский изобретатель из Ростова
Ксения Бородина даже на отдыхе
Серия автомобилей Aurus получит детали
Ольга Рапунцель после развода с
Анастасия Костенко пристыдила жадных
Анонс смартфона Meizu Note 9 состоится
Артем Ткаченко раскрыл причины
Росконтроль назвал лучшие стиральные
Просмотреть все новости