Наташу Королеву высмеяли за странный праздник для сына на день рождения
Известная украинская и российская певица Наташа Королева в социальной сети Instagram в разделе Stories показала, какой праздник они с Сергеем Глушко устроили для их 17-летнего сына в день его рождения. Подписчики высмеяли артистов за странный выбор песни, под которую имениннику выносили торт.
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) стали активно показывать своим подписчикам в своих аккаунтах Instagram их общего сына Архипа. А однажды артистка спела с наследником на сцене Кремля. Хотя по ее словам, он не очень любит публичность и не стремится идти по стопам своих знаменитых родителей. Два дня назад Архипу исполнилось 17 лет, и заботливые родители решили устроить для него праздник в одном из заведений Москвы. Судя по коротким видеороликам видно, что все гости старше виновника торжества.
Многие пользователи не смогли сдержать эмоций касательно того, что Архипу вынесли торт под песенку про героев из детского мультика Чебурашки и крокодила Гены. Кто-то даже пожалел наследника Глушко и Королевой, так как ему пришлось проводить свой праздник с взрослыми людьми.
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) стали активно показывать своим подписчикам в своих аккаунтах Instagram их общего сына Архипа. А однажды артистка спела с наследником на сцене Кремля. Хотя по ее словам, он не очень любит публичность и не стремится идти по стопам своих знаменитых родителей. Два дня назад Архипу исполнилось 17 лет, и заботливые родители решили устроить для него праздник в одном из заведений Москвы. Судя по коротким видеороликам видно, что все гости старше виновника торжества.
Многие пользователи не смогли сдержать эмоций касательно того, что Архипу вынесли торт под песенку про героев из детского мультика Чебурашки и крокодила Гены. Кто-то даже пожалел наследника Глушко и Королевой, так как ему пришлось проводить свой праздник с взрослыми людьми.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07