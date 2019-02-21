Анонс смартфона Meizu Note 9 состоится 6 марта
Анонс нового смартфона Meizu Note 9 состоится 6 марта, сообщила пресс-служба компании. Соответствующий тизер вышел на странице производителя в Weibo.
В Meizu опровергли слухи, что смартфон Note 9 будет представлен 21 февраля, заявив, что ожидать новинку можно к 6 марта. В социальной сети Weibo сотрудники компании опубликовали тизер-изображение, где стреляющая из ракетницы девушка дожидается доставки новой модели. Характеристики Meizu Note 9 ранее сообщили инсайдеры.
Гаджет получит экран Full HD диагональю в 6,2 дюймов. Разрешение дисплея равно 2244 на 1080 точек. В качестве процессора модели послужит Snapdragon 675. Количество оперативной памяти предусмотрено 6 гигабайтов и ещё 64 ГБ или 128 ГБ на выбор покупателя.
Есть вероятность, что в некоторых странах появится версия Meizu Note 9 с "операционкой" Flyme 7, то есть переработанной Android Pie. Фронтальная камера смартфона на 20 Мп прячется за каплевидным вырезом. Основная является сдвоенной и имеет характеристики 5 и 48 Мп.
Ёмкость батареи Meizu составляет 4 тысячи мАч. Также Note 9 получит быструю зарядку на 18 ватт. Эксперты называют модель достойным конкурентом Redmi Note 7 Pro.
В Meizu опровергли слухи, что смартфон Note 9 будет представлен 21 февраля, заявив, что ожидать новинку можно к 6 марта. В социальной сети Weibo сотрудники компании опубликовали тизер-изображение, где стреляющая из ракетницы девушка дожидается доставки новой модели. Характеристики Meizu Note 9 ранее сообщили инсайдеры.
Гаджет получит экран Full HD диагональю в 6,2 дюймов. Разрешение дисплея равно 2244 на 1080 точек. В качестве процессора модели послужит Snapdragon 675. Количество оперативной памяти предусмотрено 6 гигабайтов и ещё 64 ГБ или 128 ГБ на выбор покупателя.
Есть вероятность, что в некоторых странах появится версия Meizu Note 9 с "операционкой" Flyme 7, то есть переработанной Android Pie. Фронтальная камера смартфона на 20 Мп прячется за каплевидным вырезом. Основная является сдвоенной и имеет характеристики 5 и 48 Мп.
Ёмкость батареи Meizu составляет 4 тысячи мАч. Также Note 9 получит быструю зарядку на 18 ватт. Эксперты называют модель достойным конкурентом Redmi Note 7 Pro.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:36