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Анонс смартфона Meizu Note 9 состоится 6 марта

Анонс нового смартфона Meizu Note 9 состоится 6 марта, сообщила пресс-служба компании. Соответствующий тизер вышел на странице производителя в Weibo.
Анонс смартфона Meizu Note 9 состоится 6 марта

В Meizu опровергли слухи, что смартфон Note 9 будет представлен 21 февраля, заявив, что ожидать новинку можно к 6 марта. В социальной сети Weibo сотрудники компании опубликовали тизер-изображение, где стреляющая из ракетницы девушка дожидается доставки новой модели. Характеристики Meizu Note 9 ранее сообщили инсайдеры.

Гаджет получит экран Full HD диагональю в 6,2 дюймов. Разрешение дисплея равно 2244 на 1080 точек. В качестве процессора модели послужит Snapdragon 675. Количество оперативной памяти предусмотрено 6 гигабайтов и ещё 64 ГБ или 128 ГБ на выбор покупателя.

Есть вероятность, что в некоторых странах появится версия Meizu Note 9 с "операционкой" Flyme 7, то есть переработанной Android Pie. Фронтальная камера смартфона на 20 Мп прячется за каплевидным вырезом. Основная является сдвоенной и имеет характеристики 5 и 48 Мп.

Ёмкость батареи Meizu составляет 4 тысячи мАч. Также Note 9 получит быструю зарядку на 18 ватт. Эксперты называют модель достойным конкурентом Redmi Note 7 Pro.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:36

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