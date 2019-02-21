Анастасия Костенко пристыдила жадных мужчин в Instagram

На странице Анастасии Костенко в Instagram недавно появилась новая публикация, которой та явно хотела пристыдить жадных мужчин, часто жалеющих средств на потребности и прихоти своих любимых женщин. Для того, чтобы быть более красноречивой, супруга Дмитрия Тарасова и молодая мать его ребёнка выразилась известной фразой теперь покойного Карла Лагерфельда.Он говорил о том, что ему не понять мужчин, страдающих из-за женской потребности в деньгах, ведь женщина должна быть хорошо обеспечена, чтобы выглядеть привлекательно и ухоженно, и в какой-то степени сильный пол это понимает, так как обычно именно на дам с маникюром, причёской и стильной одеждой обращает внимание.Завершив фразу модельера, Анастасия Костенко просто дописала от себя «что-то в этом есть», но подписчики и без лишних пояснений поняли, что таким образом модель пристыдила жадных мужчин, не понимающих, почему рядом с ними не красотка с обложки.