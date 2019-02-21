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Станция Mars InSight зафиксировала звуки на Марсе

Американская космическая станция Mars InSight смогла зафиксировать странный низкочастотный звук. Теперь ученые пытаются выяснить, откуда именно он исходил.
Станция Mars InSight зафиксировала звуки на Марсе

Станция Mars InSight покинула поверхность Земли с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в мае прошлого года и спустя 480 километров и семь месяцев оказалась на Красной планете. А в течение последних трех суток ученым удалось записать необычный гул, который, по словам планетолога Дона Бэнфилда, сотрудника Корнеллского университета, длился ровно 100 секунд. Он предположил, что это мог быть простой астероид, порыв ветра или лавина. Однако это всего лишь догадки, поскольку на данный момент неизвестно даже расстояние, на котором находился аппарат от источника низкочастотного звука.

Чтобы создать Mars InSight, США выделили около 828 млн долларов. А в декабре прошлого года станция передала на Землю запись шума ветра на Марсе, его скорость составила около 7 метров в секунду. Теперь группа ученых намерены провести исследования, чтобы выяснить природу звуков, которые были зафиксированы накануне.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:58

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