Алиана Устиненко поражена тем, как быстро повзрослел её младший брат

В Instagram Алианы Устиненко на днях появилась новая публикация, под которой та выразила своё удивление тому, насколько быстро повзрослел её младший брат. Экс-участница «Дома-2» показала несколько фотографий из семейного архива, где они с родственником запечатлены на утреннике возле новогодней ёлки и на торжественной линейке в школе, после чего продемонстрировала, как Гегам Асратян выглядит на сегодняшний день.Подписчики профиля Алианы Устинеко согласились с тем, что её младший брат действительно повзрослел и теперь выглядит не как мальчик, а как мужчина. Особенно его преображение заметили те, кто смотрел эфиры «Дома-2», в которых молодой человек появлялся в 14-летнем возрасте.