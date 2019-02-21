Алиана Устиненко поражена тем, как быстро повзрослел её младший брат
Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поражена тем, насколько быстро повзрослел её младший брат. Девушка старше Гегама Асратяна на 5 лет, но это не мешает родственникам поддерживать друг с другом хорошие отношения и всегда находить общие темы для разговоров.
В Instagram Алианы Устиненко на днях появилась новая публикация, под которой та выразила своё удивление тому, насколько быстро повзрослел её младший брат. Экс-участница «Дома-2» показала несколько фотографий из семейного архива, где они с родственником запечатлены на утреннике возле новогодней ёлки и на торжественной линейке в школе, после чего продемонстрировала, как Гегам Асратян выглядит на сегодняшний день.
Подписчики профиля Алианы Устинеко согласились с тем, что её младший брат действительно повзрослел и теперь выглядит не как мальчик, а как мужчина. Особенно его преображение заметили те, кто смотрел эфиры «Дома-2», в которых молодой человек появлялся в 14-летнем возрасте.
В Instagram Алианы Устиненко на днях появилась новая публикация, под которой та выразила своё удивление тому, насколько быстро повзрослел её младший брат. Экс-участница «Дома-2» показала несколько фотографий из семейного архива, где они с родственником запечатлены на утреннике возле новогодней ёлки и на торжественной линейке в школе, после чего продемонстрировала, как Гегам Асратян выглядит на сегодняшний день.
Подписчики профиля Алианы Устинеко согласились с тем, что её младший брат действительно повзрослел и теперь выглядит не как мальчик, а как мужчина. Особенно его преображение заметили те, кто смотрел эфиры «Дома-2», в которых молодой человек появлялся в 14-летнем возрасте.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:17