Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер снялась обнаженной в простыне
Младшая сестра артистки Ким Кардашьян 21-летняя модель Кайли Дженнер в рамках необычной фотосессии предстала перед объективом камеры в одной только простыне. Знаменитость разместила соответствующие фотоснимки в микроблоге социальной сети Instagram.
На сделанных снимках звезда подиума предстала перед поклонниками в необычном для себя образе. На ней надет светлый короткий парик, который изменяет внешность знаменитости до неузнаваемости. На одном фото из одежды на звезде только белоснежная простыня. Еще один снимок из данной фотосессии изображает Дженнер в деловом брючном костюме черного цвета и белой блузе. На остальных звезда и светская дама позирует в розовых полупрозрачных лосинах, расклешенных брюках и костюме цвета металлик.
Фотосессия была проведена для известного издания Paper. В журнале также разместилось большое интервью знаменитости. В нем бизнес-леди поделилась с поклонниками информацией о пластических операциях, своей свадьбе и многомиллионном состоянии.
На сделанных снимках звезда подиума предстала перед поклонниками в необычном для себя образе. На ней надет светлый короткий парик, который изменяет внешность знаменитости до неузнаваемости. На одном фото из одежды на звезде только белоснежная простыня. Еще один снимок из данной фотосессии изображает Дженнер в деловом брючном костюме черного цвета и белой блузе. На остальных звезда и светская дама позирует в розовых полупрозрачных лосинах, расклешенных брюках и костюме цвета металлик.
Фотосессия была проведена для известного издания Paper. В журнале также разместилось большое интервью знаменитости. В нем бизнес-леди поделилась с поклонниками информацией о пластических операциях, своей свадьбе и многомиллионном состоянии.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:23