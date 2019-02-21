Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер снялась обнаженной в простыне

На сделанных снимках звезда подиума предстала перед поклонниками в необычном для себя образе. На ней надет светлый короткий парик, который изменяет внешность знаменитости до неузнаваемости. На одном фото из одежды на звезде только белоснежная простыня. Еще один снимок из данной фотосессии изображает Дженнер в деловом брючном костюме черного цвета и белой блузе. На остальных звезда и светская дама позирует в розовых полупрозрачных лосинах, расклешенных брюках и костюме цвета металлик.Фотосессия была проведена для известного издания Paper. В журнале также разместилось большое интервью знаменитости. В нем бизнес-леди поделилась с поклонниками информацией о пластических операциях, своей свадьбе и многомиллионном состоянии.