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Александра Гозиас планирует скромную свадьбу с новым избранником

Экс-участница скандального «Дома-2» Александра Гозиас планирует скромную свадьбу со своим новым избранником. Девушка против пышного торжества, так как в прошлый раз не увидела в этом ничего хорошего, кроме пьяных лиц.
Александра Гозиас планирует скромную свадьбу с новым избранником

Александра Гозиас, несмотря на надежду зрителей, что они ещё увидят её в эфирах «Дома-2», всё же определилась с жизненной позицией и теперь точно не собирается возвращаться на проект. Не так давно девушка даже перестала прятать от посторонних глаз своего нового мужчину, а заодно и рассказал, что наконец нашла человека, рядом с которым ей спокойно, появилась уверенность в завтрашнем дне и чувство защищённости при любых обстоятельствах.
Александра Гозиас планирует скромную свадьбу с новым избранником

Несмотря на откровения, полностью показывать лицо своего избранника Гозиас не стала. Фанаты полагают, что произойдёт это исключительно после свадьбы, которую, к слову, экс-участница «Дома-2» планирует провести скромно и без лишнего шума. Со слов Гозиас, этот день станет праздником исключительно для двоих, ведь у неё уже есть опыт пышного торжества, на котором она не увидела ничего хорошего, кроме пьяных лиц.

Также девушка, немного забежав наперёд в своих размышлениях о будущем, призналась, что планирует родить от нового избранника ребёнка. Это и стало первым поводом для споров в ещё не сложившейся официально семье, так как мужчина пока не имеет детей, но знает, что хочет нескольких наследников, а вот Александра Гозиас согласна только ещё на одни роды.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:15

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