Ученые прокомментировали появление и взрыв метеора в небе над Кубой





По мнению профессора Института физики из Университета Антиокия (Колумбия) Хорхе Зулуага, метеор оказался в атмосфере Земли, предположительно, в 76,5 км над Карибским морем. Он вошел в точке в 26 км от юго-западного побережья Кубы. Благодаря опубликованным в Сети видеороликам удалось понять, что объект имел ширину в несколько метров и массу до 360 тонн. Метеор двигался со скоростью около 64 800 км/час с севера на северо-восток по относительно прямой траектории. После достижения высоты в 27,5 км возле объекта заметили след дыма от сгоревшего мусора.Хорхе Зулуага вместе с командой смогли вычислить, что космическое тело взорвалось на высоте 22 км. После взрыва сотни мелких частей камня посыпались на расположенный внизу остров. Некоторые из них упали на территорию природного парка Виньялес, рядом с западной границей Кубы. Исследователи предположили: если один из больших обломков и остался, то он находится в океане.По словам экспертов, траектория метеора состояла из эллиптической орбиты, чье среднее расстояние от Солнца составляло 1,3 астрономические единицы. Для того, чтобы завершить одну орбиту космическому объекту понадобилось 1,32 года, сделали вывод авторы исследования.