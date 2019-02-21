АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Ученые прокомментировали появление и взрыв метеора в небе над Кубой

В начале февраля жители Кубы наблюдали взрыв метеора в небе. Уникальное явление заинтересовало исследователей из Колумбии, и они изучили зафиксированные камерой кадры со взрывом, чтобы объяснить появление космического камня.
Ученые прокомментировали появление и взрыв метеора в небе над Кубой

По мнению профессора Института физики из Университета Антиокия (Колумбия) Хорхе Зулуага, метеор оказался в атмосфере Земли, предположительно, в 76,5 км над Карибским морем. Он вошел в точке в 26 км от юго-западного побережья Кубы. Благодаря опубликованным в Сети видеороликам удалось понять, что объект имел ширину в несколько метров и массу до 360 тонн. Метеор двигался со скоростью около 64 800 км/час с севера на северо-восток по относительно прямой траектории. После достижения высоты в 27,5 км возле объекта заметили след дыма от сгоревшего мусора.

Хорхе Зулуага вместе с командой смогли вычислить, что космическое тело взорвалось на высоте 22 км. После взрыва сотни мелких частей камня посыпались на расположенный внизу остров. Некоторые из них упали на территорию природного парка Виньялес, рядом с западной границей Кубы. Исследователи предположили: если один из больших обломков и остался, то он находится в океане.

По словам экспертов, траектория метеора состояла из эллиптической орбиты, чье среднее расстояние от Солнца составляло 1,3 астрономические единицы. Для того, чтобы завершить одну орбиту космическому объекту понадобилось 1,32 года, сделали вывод авторы исследования.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Артем Ткаченко раскрыл причины
Росконтроль назвал лучшие стиральные
Станция Mars InSight зафиксировала
Анна Седокова рассказала о заложенном в
Учёные на примере лошадей показали,
Ученые прокомментировали появление и
Алиана Устиненко поражена тем, как
Александра Гозиас планирует скромную
Ольга Бузова опять заступилась за Ольгу
Специалисты составили рейтинг самых
Зрители «Дома-2» требуют убрать из
Виктория Лопырева показала первый
Samsung Galaxy A7 (2018) получил
Мужчина после пережитой клинической
Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты
Ольга Бузова пригласила близкую подругу
Опубликованы официальные цены Galaxy
Дмитрий Дмитренко может уехать на
Жительница Великобритании хочет сделать
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Агату Муцениеце заподозрили в третьей
Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для
В России госдума рассмотрит возможность
Ольга Бузова потеряла друзей на «Дом-2»
Аналитики составили топ-10 самых
Ксения Бородина с семьей улетела
Специалисты открыли одну из самых
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Просмотреть все новости