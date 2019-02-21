Ольга Бузова опять заступилась за Ольгу Рапунцель, что вызвало у зрителей подозрение
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова в очередной раз заступилась за «бренд» реалити-шоу – Ольгу Рапунцель, что вызвало у телезрителей много вопросов.
По словам поклонников шоу, Бузова не просто так то и дело вступается за длинноволосую красавицу.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга спорит со своей коллегой по съемочной площадке Ксенией Бородиной. На записи Бузова утверждает, что ей очень жаль Рапунцель-старшую, ведь ей приходится, при наличии супруга самой обеспечивать себя.
Нужно сказать, что подобные слова шокировали не только Бородину и многих участников «Дома-2», но и поклонников реалити-шоу. Дело в том, что зрители вспомнили некоторые интервью Бузовой, в которых она утверждала, что ей не очень важно материальное положение будущего избранника.
По мнению фанатов проекта, Ольга лукавила, когда говорила подобные вещи журналистам, ведь на самом деле является расчетливой девушкой. В очередном же споре с Ксенией Бузова просто перестала контролировать свои слова и заступалась за Рапунцель как за саму себя.
По словам поклонников шоу, Бузова не просто так то и дело вступается за длинноволосую красавицу.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Ольга спорит со своей коллегой по съемочной площадке Ксенией Бородиной. На записи Бузова утверждает, что ей очень жаль Рапунцель-старшую, ведь ей приходится, при наличии супруга самой обеспечивать себя.
«Бедная девочка сама себя одевает, а он телефон не может подарить..», - заявляет Ольга на телешоу «Бородина против Бузовой».
Нужно сказать, что подобные слова шокировали не только Бородину и многих участников «Дома-2», но и поклонников реалити-шоу. Дело в том, что зрители вспомнили некоторые интервью Бузовой, в которых она утверждала, что ей не очень важно материальное положение будущего избранника.
По мнению фанатов проекта, Ольга лукавила, когда говорила подобные вещи журналистам, ведь на самом деле является расчетливой девушкой. В очередном же споре с Ксенией Бузова просто перестала контролировать свои слова и заступалась за Рапунцель как за саму себя.
«Вот Бузова и спалилась! А я давно говорила, что ей ОЧЕНЬ важно, сколько будет зарабатывать ее будущий избранник! Ну ничего..еще несколько лет в одиночестве посидит и возможно чуть приопустит свою планочку!». – отметила одна из поклонниц «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:13