Ольга Бузова опять заступилась за Ольгу Рапунцель, что вызвало у зрителей подозрение

«Бедная девочка сама себя одевает, а он телефон не может подарить..», - заявляет Ольга на телешоу «Бородина против Бузовой».

«Вот Бузова и спалилась! А я давно говорила, что ей ОЧЕНЬ важно, сколько будет зарабатывать ее будущий избранник! Ну ничего..еще несколько лет в одиночестве посидит и возможно чуть приопустит свою планочку!». – отметила одна из поклонниц «Дома-2».



