Зрители «Дома-2» требуют убрать из эфиров Безуса и Безбородову из-за беспринципного поведения
Зрители популярной телестройки «Дом-2» массово требуют убрать из эфиров пару Алексея Безуса и Милены Безбородовой. Многих раздражает и оскорбляем беспринципное поведение молодых людей, а также пафосность, с которой они себя преподносят.
В последнее время руководству «Дома-2» поступает всё больше жалоб от постоянных зрителей на Алексея Безуса и Милену Безбородову. Фанаты телестройки считают, что молодые люди ведут себя совершенно беспринципно, а также портят общее мнение о проекте. Не укладывается в головах общественности то, как такая привлекательная и взрослая девушка с лёгкостью терпит тиранию, издёвки и неуважение со стороны своего партнёра, который не так давно даже затребовал, чтобы она сделала несколько татуировок на разных частях тела с его фамилией.
Кроме того, сам же Алексей Безус ни дня не проводит без демонстрации себя, как особенного участника. Он считает, что является эталоном совершенства и не обращает внимания на мнение окружающих его людей. Зрители сошлись во мнениях на том, что пример таких «нездоровых» отношений, как у Безбородовой и Безуса не должен появляться на экранах, а потому требуют убрать пару из эфиров.
В последнее время руководству «Дома-2» поступает всё больше жалоб от постоянных зрителей на Алексея Безуса и Милену Безбородову. Фанаты телестройки считают, что молодые люди ведут себя совершенно беспринципно, а также портят общее мнение о проекте. Не укладывается в головах общественности то, как такая привлекательная и взрослая девушка с лёгкостью терпит тиранию, издёвки и неуважение со стороны своего партнёра, который не так давно даже затребовал, чтобы она сделала несколько татуировок на разных частях тела с его фамилией.
Кроме того, сам же Алексей Безус ни дня не проводит без демонстрации себя, как особенного участника. Он считает, что является эталоном совершенства и не обращает внимания на мнение окружающих его людей. Зрители сошлись во мнениях на том, что пример таких «нездоровых» отношений, как у Безбородовой и Безуса не должен появляться на экранах, а потому требуют убрать пару из эфиров.