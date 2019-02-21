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Артем Ткаченко раскрыл причины расставания с Равшаной Курковой

Экс-супруг артистки Равшаны Курковой актер Артём Ткаченко объявил, что причиной их расставания стала лень и трансформация отношений. Об этом он рассказал поклонникам в эфире телевизионного шоу «Судьба человека».
Артем Ткаченко раскрыл причины расставания с Равшаной Курковой

Во время своей супружеской жизни звездная пара считалась образцово-показательной. Это послужило всплеску удивления среди общественности, который вызвало их расставание в 2008 году. Более десяти лет причина развода актеров оставалась скрыта от посторонних людей. Недавно актер принял участие в съемке популярной программы, где затронул данную тему и рассказал все подробности расставания и их звездного союза. Ткаченко сообщил, что брак с Курковой был достаточно ранним. В тот период жизни они оба думали в первую очередь о карьере. Нежелание тратить силы на сохранение отношений привело к распаду супружеской жизни.
Артем Ткаченко раскрыл причины расставания с Равшаной Курковой

Актер говорит о том, что спустя много лет и набравшись жизненного опыта он понимает, свою вину в том, что не прилагал достаточно усилий для движения отношений в правильном направлении. Из-за того, что пара пустила все на самотек, отношения претерпели изменений и перешли на другой уровень. Бывшие влюбленные стали ощущать друг к другу не более, чем родственную любовь, которая присутствует между братом и сестрой.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:22

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