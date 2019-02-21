Артем Ткаченко раскрыл причины расставания с Равшаной Курковой





Во время своей супружеской жизни звездная пара считалась образцово-показательной. Это послужило всплеску удивления среди общественности, который вызвало их расставание в 2008 году. Более десяти лет причина развода актеров оставалась скрыта от посторонних людей. Недавно актер принял участие в съемке популярной программы, где затронул данную тему и рассказал все подробности расставания и их звездного союза. Ткаченко сообщил, что брак с Курковой был достаточно ранним. В тот период жизни они оба думали в первую очередь о карьере. Нежелание тратить силы на сохранение отношений привело к распаду супружеской жизни.Актер говорит о том, что спустя много лет и набравшись жизненного опыта он понимает, свою вину в том, что не прилагал достаточно усилий для движения отношений в правильном направлении. Из-за того, что пара пустила все на самотек, отношения претерпели изменений и перешли на другой уровень. Бывшие влюбленные стали ощущать друг к другу не более, чем родственную любовь, которая присутствует между братом и сестрой.