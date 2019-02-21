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Мужчина после пережитой клинической смерти рассказал о потусторонних существах

Мужчина после того, как пережил клиническую смерть, решил рассказать о потусторонних существах. Он решился на операцию, когда почувствовал проблемы со своим дыханием.
Мужчина после пережитой клинической смерти рассказал о потусторонних существах

По словам данного мужчины, когда он начал терять сознание, почувствовал, что будто парит над комнатой. Позже он увидел сравнимых с огнем потусторонних существ, с большой скоростью мчавшихся в различных направлениях. После этого мужчина почувствовал, что очень медленно поднимается вверх. Приближаясь к потолку, он заметил, что объекты стали менее случайными и начали замедляться. Когда мужчина приблизился к потолку, таинственные фигуры начали двигаться более упорядоченно. По его словам, данное зрелище очень завораживало. Потом эти объекты приблизились к нему, окутали массой огней. Он будто бы слился с ними.

По мнению экспертов, данные видения представляют собой нормальное явление. Они необязательно должны быть связанными с загробной жизнью. Учёные отмечают, что люди на грани жизни и смерти нередко описывают ощущение теплого и яркого света. По всей видимости, мозг таким образом помогает человеку выжить.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38

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