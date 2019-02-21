Мужчина после пережитой клинической смерти рассказал о потусторонних существах
Мужчина после того, как пережил клиническую смерть, решил рассказать о потусторонних существах. Он решился на операцию, когда почувствовал проблемы со своим дыханием.
По словам данного мужчины, когда он начал терять сознание, почувствовал, что будто парит над комнатой. Позже он увидел сравнимых с огнем потусторонних существ, с большой скоростью мчавшихся в различных направлениях. После этого мужчина почувствовал, что очень медленно поднимается вверх. Приближаясь к потолку, он заметил, что объекты стали менее случайными и начали замедляться. Когда мужчина приблизился к потолку, таинственные фигуры начали двигаться более упорядоченно. По его словам, данное зрелище очень завораживало. Потом эти объекты приблизились к нему, окутали массой огней. Он будто бы слился с ними.
По мнению экспертов, данные видения представляют собой нормальное явление. Они необязательно должны быть связанными с загробной жизнью. Учёные отмечают, что люди на грани жизни и смерти нередко описывают ощущение теплого и яркого света. По всей видимости, мозг таким образом помогает человеку выжить.
По словам данного мужчины, когда он начал терять сознание, почувствовал, что будто парит над комнатой. Позже он увидел сравнимых с огнем потусторонних существ, с большой скоростью мчавшихся в различных направлениях. После этого мужчина почувствовал, что очень медленно поднимается вверх. Приближаясь к потолку, он заметил, что объекты стали менее случайными и начали замедляться. Когда мужчина приблизился к потолку, таинственные фигуры начали двигаться более упорядоченно. По его словам, данное зрелище очень завораживало. Потом эти объекты приблизились к нему, окутали массой огней. Он будто бы слился с ними.
По мнению экспертов, данные видения представляют собой нормальное явление. Они необязательно должны быть связанными с загробной жизнью. Учёные отмечают, что люди на грани жизни и смерти нередко описывают ощущение теплого и яркого света. По всей видимости, мозг таким образом помогает человеку выжить.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38