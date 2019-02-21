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Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларкиной может не состояться

Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко может не состояться из-за неуверенности мужчины в своих чувствах. Несмотря на сделанное предложение руки и сердца, зрители заметили некоторую наигранность в поведении участника и заговорили о возможном примирении с Савкиной.
Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларкиной может не состояться

Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко, о которой сейчас говорят все, кто хоть немного знаком с «Домом-2», может не состояться. Поклонники проекта считают, что в вечер, когда мужчина делал предложение своей возлюбленной, в его словах было мало искренности, а поведение так вообще выглядело наигранным.
Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларкиной может не состояться

Зрителей смутил и тот факт, что Яббаров, якобы переполненный любви и нежности к только что возвратившейся на периметр Ларченко, не вышел встречать её у ворот, не открыл перед ней дверь, позволил ей самой снять с себя верхнюю одежду и зная, что она устала после длительной дороги, не удосужился приготовить для девушки хотя бы чай, не говоря уже о романтическом ужине со свечами и прочим.

Всё это натолкнуло даже сторонников Яббарова на то, что свадьба, о которой так мечтает Ларченко, не состоится, а вот примирение с Алёной Савкиной в будущем никто не исключает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:26

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