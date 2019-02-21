Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларкиной может не состояться

Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко, о которой сейчас говорят все, кто хоть немного знаком с «Домом-2», может не состояться. Поклонники проекта считают, что в вечер, когда мужчина делал предложение своей возлюбленной, в его словах было мало искренности, а поведение так вообще выглядело наигранным.Зрителей смутил и тот факт, что Яббаров, якобы переполненный любви и нежности к только что возвратившейся на периметр Ларченко, не вышел встречать её у ворот, не открыл перед ней дверь, позволил ей самой снять с себя верхнюю одежду и зная, что она устала после длительной дороги, не удосужился приготовить для девушки хотя бы чай, не говоря уже о романтическом ужине со свечами и прочим.Всё это натолкнуло даже сторонников Яббарова на то, что свадьба, о которой так мечтает Ларченко, не состоится, а вот примирение с Алёной Савкиной в будущем никто не исключает.