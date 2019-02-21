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Ольга Бузова пригласила близкую подругу Марию Погребняк на свой концерт в Екатеринбурге

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова наконец-таки встретилась с одной из своих лучших приятельниц – Марией Погребняк. По словам поющей телеведущей, ее встречи с Марией, несмотря на то, что такие редкие, но «самые душевные».
Ольга Бузова пригласила близкую подругу Марию Погребняк на свой концерт в Екатеринбурге

Считанные часы назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий, на одной из которых она запечатлена в компании своей близкой подруги Марии. К слову, девушка является супругой известного российского футболиста Павла Погребняка, с которыми Ольга познакомилась, когда еще состояла в браке с Дмитрием Тарасовым.

Под совместным с Марией кадром Ольга назвала блондинку своей «душой», а также пригласила ее и ее любимого супруга Павла к себе на выступление, которое состоится 10 марта 2019 года в городе Екатеринбург. Несмотря на то, что публикация Бузовой за считанные часы набрала больше 156 тысяч лайков, недоброжелатели звезды поспешили в очередной раз высказать свое «фу!» в отношении ее творчества.
Ольга Бузова пригласила близкую подругу Марию Погребняк на свой концерт в Екатеринбурге

По мнению злопыхателей Ольги, певице нужно срочно задуматься о своей личной жизни, а также о продолжении рода, ведь практически у всех ее подруг в этом плане нет никаких проблем.

«Бузова, ты случайно не завидуешь Погребняк? У нее мало того, что есть любимый муж и трое детей, она еще и смогла реализовать себя как личность! Тебе бы поучиться у нее! Завязывай уже с пением и думай о том, где бы найти себе мужика!», - отметила одна из подписчиц Ольги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24

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