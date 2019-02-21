Анна Седокова рассказала о заложенном в ломбард крестике для оплаты ипотеки

"Ну почему?! Я взрослая, популярная, известная, много работаю! Ну почему у меня всё так!" - сетует исполнительница.

В конце 2018 года Седокова сделала себе большой подарок, купив квартиру в центральном районе Москвы. Хотя часть суммы исполнительница отдала со своих честно накопленных денег, пришлось также оформить ипотечный кредит на 20 лет. Банк обещал владелице жилья низкий первый взнос в размере 10 процентов, однако в последний момент выяснилось, что заплатить необходимо целых 30%.Сумма оказалась для многодетной матери неподъёмной. В преддверии новогодних праздников Седокова ломала голову над тем, где взять недостающие деньги.Певица решила заложить в ломбард свой крестик, который ей очень дорог. Уже отдавая украшение, она заливалась слезами, но на ипотеку всё равно не хватало. На помощь пришли друзья, одолжившие деньги на 2 месяца.Вскоре Седокова планирует переехать в новое жильё. Туда она перевезёт маленького сына Гектора и дочь Алину 14 лет.