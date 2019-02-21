Виктория Лопырева показала первый совместный снимок с возлюбленным Игорем Булатовым
Популярная российская модель и ведущая Виктория Лопырева показала первый совместный снимок с возлюбленным Игорем Булатовым в личном блоге Instagram. Звезда редко публикует кадры, где позирует с избранником, поэтому новое фото очень порадовало фанатов эффектной блондинки.
Виктория Лопырева решила поделиться с поклонниками ярким и красивым снимком с любимым Игорем Булатовым. На опубликованном в социальной сети Instagram снимке возлюбленные позируют перед объективом, обнимаясь на яхте во время морской прогулки. Фото было сделано еще во время беременности сексапильной модели. Пара выглядит очень счастливой, но в комментарии к посту знаменитость не написала ни слова, а всего лишь разместила сердечко.
Подписчики с радостью бы оставили положительные отзывы о том, как красиво Виктория Лопырева и Игорь Булатов смотрятся вместе и какая они прекрасная пара, но молодая мама запретила комментарии под постом, видимо, предчувствуя критику.
Виктория Лопырева решила поделиться с поклонниками ярким и красивым снимком с любимым Игорем Булатовым. На опубликованном в социальной сети Instagram снимке возлюбленные позируют перед объективом, обнимаясь на яхте во время морской прогулки. Фото было сделано еще во время беременности сексапильной модели. Пара выглядит очень счастливой, но в комментарии к посту знаменитость не написала ни слова, а всего лишь разместила сердечко.
Подписчики с радостью бы оставили положительные отзывы о том, как красиво Виктория Лопырева и Игорь Булатов смотрятся вместе и какая они прекрасная пара, но молодая мама запретила комментарии под постом, видимо, предчувствуя критику.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:02