Виктория Лопырева показала первый совместный снимок с возлюбленным Игорем Булатовым

Виктория Лопырева решила поделиться с поклонниками ярким и красивым снимком с любимым Игорем Булатовым. На опубликованном в социальной сети Instagram снимке возлюбленные позируют перед объективом, обнимаясь на яхте во время морской прогулки. Фото было сделано еще во время беременности сексапильной модели. Пара выглядит очень счастливой, но в комментарии к посту знаменитость не написала ни слова, а всего лишь разместила сердечко.Подписчики с радостью бы оставили положительные отзывы о том, как красиво Виктория Лопырева и Игорь Булатов смотрятся вместе и какая они прекрасная пара, но молодая мама запретила комментарии под постом, видимо, предчувствуя критику.