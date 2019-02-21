Дмитрий Дмитренко может уехать на гастроли с экс-участником «Дома-2»
Дмитрий Дмитренко в скором времени может уехать на гастроли вместе с другим экс-участником «Дома-2». Такое предложение молодой отец получил от руководства проекта и его бывшего коллеги по съёмочной площадке Виталия Воронко.
Дмитрий Дмитренко вне себя от счастья, ведь ему представилась возможность отправиться на гастроли, где он сможет не только заработать наконец денег на потребности семьи и желающей подарков жены, но также реализовать себя в творческом плане. Ранее мужчина скрепя зубами отложил все свои мечты о музыке ради Ольги Рапунцель, поэтому руководство проекта единогласно решило дать ему очередную возможность проявить свои способности.
Известно, что предложение о гастролях подразумевает под собой тур по городам вместе с другим экс-участником «Дома-2» Виталием Воронко, но вот получится ли у Дмитренко вырваться туда из крепких рук жены Ольги Рапунцель, пока остаётся неизвестным.
Дмитрий Дмитренко вне себя от счастья, ведь ему представилась возможность отправиться на гастроли, где он сможет не только заработать наконец денег на потребности семьи и желающей подарков жены, но также реализовать себя в творческом плане. Ранее мужчина скрепя зубами отложил все свои мечты о музыке ради Ольги Рапунцель, поэтому руководство проекта единогласно решило дать ему очередную возможность проявить свои способности.
Известно, что предложение о гастролях подразумевает под собой тур по городам вместе с другим экс-участником «Дома-2» Виталием Воронко, но вот получится ли у Дмитренко вырваться туда из крепких рук жены Ольги Рапунцель, пока остаётся неизвестным.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:11