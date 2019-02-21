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Дмитрий Дмитренко может уехать на гастроли с экс-участником «Дома-2»

Дмитрий Дмитренко в скором времени может уехать на гастроли вместе с другим экс-участником «Дома-2». Такое предложение молодой отец получил от руководства проекта и его бывшего коллеги по съёмочной площадке Виталия Воронко.
Дмитрий Дмитренко может уехать на гастроли с экс-участником «Дома-2»

Дмитрий Дмитренко вне себя от счастья, ведь ему представилась возможность отправиться на гастроли, где он сможет не только заработать наконец денег на потребности семьи и желающей подарков жены, но также реализовать себя в творческом плане. Ранее мужчина скрепя зубами отложил все свои мечты о музыке ради Ольги Рапунцель, поэтому руководство проекта единогласно решило дать ему очередную возможность проявить свои способности.
Дмитрий Дмитренко может уехать на гастроли с экс-участником «Дома-2»

Известно, что предложение о гастролях подразумевает под собой тур по городам вместе с другим экс-участником «Дома-2» Виталием Воронко, но вот получится ли у Дмитренко вырваться туда из крепких рук жены Ольги Рапунцель, пока остаётся неизвестным.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:11

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