Дмитрий Дмитренко может уехать на гастроли с экс-участником «Дома-2»





Дмитрий Дмитренко вне себя от счастья, ведь ему представилась возможность отправиться на гастроли, где он сможет не только заработать наконец денег на потребности семьи и желающей подарков жены, но также реализовать себя в творческом плане. Ранее мужчина скрепя зубами отложил все свои мечты о музыке ради Ольги Рапунцель, поэтому руководство проекта единогласно решило дать ему очередную возможность проявить свои способности.Известно, что предложение о гастролях подразумевает под собой тур по городам вместе с другим экс-участником «Дома-2» Виталием Воронко, но вот получится ли у Дмитренко вырваться туда из крепких рук жены Ольги Рапунцель, пока остаётся неизвестным.