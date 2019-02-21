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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев признался, что до сих пор обижен на руководство проекта

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, то, что его не сделали ведущим телепроекта, является подлостью руководства. По мнению телезнаменитости, профессионализм некоторых телеведущих «Дома-2» оставляет желать лучшего.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев признался, что до сих пор обижен на руководство проекта

Всем известно, что Рустам покинул скандально известное шоу больше 10 лет назад. Впрочем, Солнцеву удалось даже после своего ухода остаться узнаваемой личностью, личная жизнь которой интересует многочисленных поклонников.

Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью с шоуменом, в котором он признался, что ранее очень мечтал стать неотъемлемой частью «Дома-2», однако администрация проекта решила по-другому.

Оказывается, бывший генеральный продюсер реалити-шоу – Алексей Михайловский несколько раз говорил Солнцеву о том, что планирует назначить новым ведущим проекта именно его, однако в результате Рустам остался ни с чем.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев признался, что до сих пор обижен на руководство проекта

Нужно сказать, что этот момент очень «задел» экс-участника «Дома-2» и именно поэтому он до сих пор обижен на бывшее руководство шоу. Также Рустам отметил, что просто-таки убежден в том, что Михайловский является «ревнивым человеком», что и стало причиной того, почему он назначил на эту должность людей, на которых ему все равно – Влада Кадони и Андрея Черкасова.

К слову, Солнцев сообщил, невзирая на то, что его участие в реалити-шоу осталось в далеком прошлом, связь с шоу до сих пор время от времени мешает ему построить хорошую карьеру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:05

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