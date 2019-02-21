АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Опубликованы официальные цены Galaxy S10e, Samsung S10 и Galaxy S10 Plus в России

Южнокорейская компания Samsung открыла официальный предзаказ на смартфоны Galaxy S10e, Samsung S10 и Galaxy S10 Plus, следовательно, теперь известны и цены на эти флагманские модели. Стартовая цена младшей версии новинок начинается почти от 57 000 рублей, а самая дорогая версия обойдется почти в 124 000 рублей.
Опубликованы официальные цены Galaxy S10e, Samsung S10 и Galaxy S10 Plus в России

Младшая версия Galaxy S10e получила объем памяти 6/128 и 4 варианта цветов корпуса: Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус. Galaxy S10 будет доступен в таких же расцветках, как и предыдущая модель, кроме Цитруса. Его стоимость составила почти 69 000 тысяч рублей. Следующая модель Galaxy S10 Plus получила ценник почти в 77 000 рублей, его палитра такая же, как и у вышеуказанной модели. Эти суммы придется отдать за минимальный объем памяти– 6/128.

Однако топовая модель линейки от Samsung Galaxy S10 Plus (Ceramic) получила намного больше пространства для хранения информации. Здесь 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной. Ценник этой модели 123 990 тысяч рублей. Что касается расцветок корпуса, то тут два варианта: Черная Керамика и Белая Керамика. Разработчики оставили возможность расширять объем памяти на всех устройствах до 512 ГБ с помощью дополнительного слота для SD-карты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева показала первый
Samsung Galaxy A7 (2018) получил
Мужчина после пережитой клинической
Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты
Ольга Бузова пригласила близкую подругу
Опубликованы официальные цены Galaxy
Дмитрий Дмитренко может уехать на
Жительница Великобритании хочет сделать
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Агату Муцениеце заподозрили в третьей
Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для
В России госдума рассмотрит возможность
Ольга Бузова потеряла друзей на «Дом-2»
Аналитики составили топ-10 самых
Ксения Бородина с семьей улетела
Специалисты открыли одну из самых
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина
Певица Саша Савельева рассказала о
Kia опубликовала дебютный тизер нового
Ученые: Походка меняет настроение
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник"
В Сети появились рендеры Nokia 9
Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в
Caviar презентовала военный телефон
Mitsubishi приступила к продажам
Саша Черно призналась, что так часто
Михаил Боярский уверен, что прожил бы
Просмотреть все новости