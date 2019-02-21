Опубликованы официальные цены Galaxy S10e, Samsung S10 и Galaxy S10 Plus в России
Южнокорейская компания Samsung открыла официальный предзаказ на смартфоны Galaxy S10e, Samsung S10 и Galaxy S10 Plus, следовательно, теперь известны и цены на эти флагманские модели. Стартовая цена младшей версии новинок начинается почти от 57 000 рублей, а самая дорогая версия обойдется почти в 124 000 рублей.
Младшая версия Galaxy S10e получила объем памяти 6/128 и 4 варианта цветов корпуса: Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус. Galaxy S10 будет доступен в таких же расцветках, как и предыдущая модель, кроме Цитруса. Его стоимость составила почти 69 000 тысяч рублей. Следующая модель Galaxy S10 Plus получила ценник почти в 77 000 рублей, его палитра такая же, как и у вышеуказанной модели. Эти суммы придется отдать за минимальный объем памяти– 6/128.
Однако топовая модель линейки от Samsung Galaxy S10 Plus (Ceramic) получила намного больше пространства для хранения информации. Здесь 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной. Ценник этой модели 123 990 тысяч рублей. Что касается расцветок корпуса, то тут два варианта: Черная Керамика и Белая Керамика. Разработчики оставили возможность расширять объем памяти на всех устройствах до 512 ГБ с помощью дополнительного слота для SD-карты.
Младшая версия Galaxy S10e получила объем памяти 6/128 и 4 варианта цветов корпуса: Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус. Galaxy S10 будет доступен в таких же расцветках, как и предыдущая модель, кроме Цитруса. Его стоимость составила почти 69 000 тысяч рублей. Следующая модель Galaxy S10 Plus получила ценник почти в 77 000 рублей, его палитра такая же, как и у вышеуказанной модели. Эти суммы придется отдать за минимальный объем памяти– 6/128.
Однако топовая модель линейки от Samsung Galaxy S10 Plus (Ceramic) получила намного больше пространства для хранения информации. Здесь 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной. Ценник этой модели 123 990 тысяч рублей. Что касается расцветок корпуса, то тут два варианта: Черная Керамика и Белая Керамика. Разработчики оставили возможность расширять объем памяти на всех устройствах до 512 ГБ с помощью дополнительного слота для SD-карты.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:20