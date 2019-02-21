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Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для перевоспитания

Экс-участницу популярной телестройки Яну Шевцову возвращают на «Дом-2», чтобы попробовать перевоспитать. Продюсеры уже сообщили о том, что девушка согласилась на сделанное ей предложение, а потому в скором времени появится в эфирах.
Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для перевоспитания

Яна Шевцова во время прошлого своего пребывания на «Доме-2» сильно запомнилась не только проектантам, но и зрителям, ведь когда-то девушка была возлюбленной рэпера Гуфа. Продержаться на периметре долго она не смогла, а вскоре после ухода решила самостоятельно пропиарить себя, сообщив, что во второй раз беременна от певца. Эта информация вскоре была опровергнута в программе «На самом деле», перед съёмками которой Шевцова прошла медицинский осмотр и её ложь вскрылась.
Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для перевоспитания

Других путей напомнить о себе девушка так и не смогла найти, а вот продюсеры телестройки решили вернуть Яну Шевцову на «Дом-2» якобы в целях перевоспитания, но зрители полагают, что таким образом они просто в очередной раз поднимут свои рейтинги. Учитывая то, что других вариантов у экс-участницы пока нет, она быстро согласилась на заманчивое, со слов руководства проекта, предложение.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:55

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