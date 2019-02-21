Жительница Великобритании хочет сделать сумочку из своей ампутированной ноги





Британка сообщила, что в скором времени ее ожидает операция, в ходе которой медикам придется ампутировать пациентке ногу. Такое решение было принято на фоне тяжелой формы болезни сосудов. В процессе подготовки к хирургическому вмешательству женщина придумала способ, как поступить со своей конечностью, которую отрежут. Британка рассказала, она не хочет, чтобы ее ногу постигла участь миллионов ампутированных органов: гниение или кремация. Женщина решила сделать из собственной кожи сумочку. Она даже разработала дизайн - аксессуар должен быть небольшого размера с коротким ремешком.Британка разместила описание своего желания на специализированном сайте с просьбой не относиться к нему с омерзением, так как, по ее мнению, попав в такую жизненную ситуацию она имеет право принять любое решение. Руководство сайта также обратилось к специалистам и попросило их серьезно рассмотреть поступивший заказ.