Жительница Великобритании хочет сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Жительница Англии выявила желание превратить свою ампутированную ногу в дамский аксессуар – сумочку. Об этом 55-летняя женщина объявила на сайте, предназначенном для поиска портных.
Британка сообщила, что в скором времени ее ожидает операция, в ходе которой медикам придется ампутировать пациентке ногу. Такое решение было принято на фоне тяжелой формы болезни сосудов. В процессе подготовки к хирургическому вмешательству женщина придумала способ, как поступить со своей конечностью, которую отрежут. Британка рассказала, она не хочет, чтобы ее ногу постигла участь миллионов ампутированных органов: гниение или кремация. Женщина решила сделать из собственной кожи сумочку. Она даже разработала дизайн - аксессуар должен быть небольшого размера с коротким ремешком.
Британка разместила описание своего желания на специализированном сайте с просьбой не относиться к нему с омерзением, так как, по ее мнению, попав в такую жизненную ситуацию она имеет право принять любое решение. Руководство сайта также обратилось к специалистам и попросило их серьезно рассмотреть поступивший заказ.
Британка сообщила, что в скором времени ее ожидает операция, в ходе которой медикам придется ампутировать пациентке ногу. Такое решение было принято на фоне тяжелой формы болезни сосудов. В процессе подготовки к хирургическому вмешательству женщина придумала способ, как поступить со своей конечностью, которую отрежут. Британка рассказала, она не хочет, чтобы ее ногу постигла участь миллионов ампутированных органов: гниение или кремация. Женщина решила сделать из собственной кожи сумочку. Она даже разработала дизайн - аксессуар должен быть небольшого размера с коротким ремешком.
Британка разместила описание своего желания на специализированном сайте с просьбой не относиться к нему с омерзением, так как, по ее мнению, попав в такую жизненную ситуацию она имеет право принять любое решение. Руководство сайта также обратилось к специалистам и попросило их серьезно рассмотреть поступивший заказ.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:08