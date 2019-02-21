В России госдума рассмотрит возможность передавать свои пенсии по наследству





В российской Государственной Думе сегодня будет рассмотрен законопроект, подразумевающий внесение изменений в существующий Федеральный закон РФ "О страховых пенсиях". Им предусматривается закрепление права на получение в наследство по старости страховых выплат. Авторы данной инициативы считают, что такая мера поможет создать механизм защиты российского населения, делающего страховые установленные пенсионные взносы.В РФ средняя пенсия составляет немного больше 15 000 рублей. Пояснительная записка гласит, что люди, которые в течение жизни платили взносы, должны иметь гарантии, что они будут возвращены им либо их потенциальным наследникам. В данном случае в законе планируют установить возраст, по достижению которого россияне, застрахованные согласно закону о пенсионном страховании, а также их наследники смогут получить определённое страховое накопление. В РФ был увеличен размер надбавки к пенсиям по возрасту. Рассчитывая гарантированный период получения таких страховых пенсий, станут пользоваться определённой формулой, а именно к ожидаемой продолжительности жизни россиян будут прибавлять 5 лет.Между тем, инициатива не была поддержана представителями Комитета Совета Федерации социальной политики. Сенаторы считают, что выплата данных страховых пенсий проводится бессрочно. При этом механизм наследования может в итоге ограничить права на получение денег.