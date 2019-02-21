В России госдума рассмотрит возможность передавать свои пенсии по наследству
В России предложили сделать так, чтобы можно было передавать по наследству свои пенсии. По мнению авторов данного проекта, у человека, платившего взносы в течение всей жизни, должны быть гарантии, что они вернутся ему либо наследникам.
В российской Государственной Думе сегодня будет рассмотрен законопроект, подразумевающий внесение изменений в существующий Федеральный закон РФ "О страховых пенсиях". Им предусматривается закрепление права на получение в наследство по старости страховых выплат. Авторы данной инициативы считают, что такая мера поможет создать механизм защиты российского населения, делающего страховые установленные пенсионные взносы.
В РФ средняя пенсия составляет немного больше 15 000 рублей. Пояснительная записка гласит, что люди, которые в течение жизни платили взносы, должны иметь гарантии, что они будут возвращены им либо их потенциальным наследникам. В данном случае в законе планируют установить возраст, по достижению которого россияне, застрахованные согласно закону о пенсионном страховании, а также их наследники смогут получить определённое страховое накопление. В РФ был увеличен размер надбавки к пенсиям по возрасту. Рассчитывая гарантированный период получения таких страховых пенсий, станут пользоваться определённой формулой, а именно к ожидаемой продолжительности жизни россиян будут прибавлять 5 лет.
Между тем, инициатива не была поддержана представителями Комитета Совета Федерации социальной политики. Сенаторы считают, что выплата данных страховых пенсий проводится бессрочно. При этом механизм наследования может в итоге ограничить права на получение денег.
В российской Государственной Думе сегодня будет рассмотрен законопроект, подразумевающий внесение изменений в существующий Федеральный закон РФ "О страховых пенсиях". Им предусматривается закрепление права на получение в наследство по старости страховых выплат. Авторы данной инициативы считают, что такая мера поможет создать механизм защиты российского населения, делающего страховые установленные пенсионные взносы.
В РФ средняя пенсия составляет немного больше 15 000 рублей. Пояснительная записка гласит, что люди, которые в течение жизни платили взносы, должны иметь гарантии, что они будут возвращены им либо их потенциальным наследникам. В данном случае в законе планируют установить возраст, по достижению которого россияне, застрахованные согласно закону о пенсионном страховании, а также их наследники смогут получить определённое страховое накопление. В РФ был увеличен размер надбавки к пенсиям по возрасту. Рассчитывая гарантированный период получения таких страховых пенсий, станут пользоваться определённой формулой, а именно к ожидаемой продолжительности жизни россиян будут прибавлять 5 лет.
Между тем, инициатива не была поддержана представителями Комитета Совета Федерации социальной политики. Сенаторы считают, что выплата данных страховых пенсий проводится бессрочно. При этом механизм наследования может в итоге ограничить права на получение денег.
Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:51