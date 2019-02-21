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Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности после выхода на красную дорожку

Агату Муцениеце поклонники заподозрили в третьей беременности после выхода на красную дорожку. Пользователи Сети посчитали, что актриса скрывает округлившийся живот.
Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности после выхода на красную дорожку

В Instagram Муцениеце появился пост с супругом Павлом Прилучным, с которым она посетила премьеру фильма "Тобол", где получила главную роль. Актёр поддержал жену и позировал вместе с ней на красной дорожке, приобняв возлюбленную за талию. Для выхода артистка подобрала длинное бархатное платье на запах.

Одни поклонники Муцениеце похвалили её за отменный вкус, однако многие пользователи соцсети завалили кумира вопросами, не ждёт ли она третьего малыша. Последним показалось, что за платьем жена Прилучного прячет растущий живот.

На слухи актриса никак не ответила. Напомним, что недавний скандал в звёздной семье едва не подорвал отношения пары. Пиар-агент Муцениеце сообщила, что Прилучный поднял на неё руку и закрыл в доме.

Полиция подтвердила факт вызова по адресу, однако потерпевшая стала всячески отрицать ситуацию. По словам Муцениеце, в их с Прилучным браке всё хорошо.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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