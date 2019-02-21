Ксения Бородина с семьей улетела отдыхать в Таиланд

«Помню по себе - ненавидела это», - отметила телезнаменитость.

Не секрет, что многие российские знаменитости устраивают себе долгий отдых в теплых краях в начале января. Бородиной же в этом году удалось улететь в отпуск только сейчас.На данный момент Ксения вовсю делится новыми «теплыми» фотографиями и Stories с Таиланда, а также рассказывает, как же 9-летняя Маруся и 3-летняя Теона предпочитают отдыхать.По словам Бородиной, ее дочерей просто нереально вытащить из бассейна, где они проводят практически все эти дни. Также Ксения поспешила рассказать подписчикам, что очень хорошо помнит себя в их возрасте, когда ее мама то и дело тащила ее на море.Оказывается, что ведущая «Дома-2» просто не понимает, как объяснить своим наследницам, что прилетели они в Таиланд только ради моря, которое куда полезнее всевозможных бассейнов.К слову, многочисленные поклонники Бородиной на данный момент продолжают вовсю желать своей любимице и ее семейству хорошего отдыха, а также советуют Ксении на время забыть про Instagram, чтобы хорошо отдохнуть от работы.