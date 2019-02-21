Ксения Бородина с семьей улетела отдыхать в Таиланд
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина отправилась отдыхать от русской зимы в Таиланд. Отметим, что в отпуск телезнаменитость улетела не только с любимым мужем Курбаном Омаровым и двумя наследницами Теоной и Марусей, но и с сыном бизнесмена от первого брака – Омаром.
Не секрет, что многие российские знаменитости устраивают себе долгий отдых в теплых краях в начале января. Бородиной же в этом году удалось улететь в отпуск только сейчас.
На данный момент Ксения вовсю делится новыми «теплыми» фотографиями и Stories с Таиланда, а также рассказывает, как же 9-летняя Маруся и 3-летняя Теона предпочитают отдыхать.
По словам Бородиной, ее дочерей просто нереально вытащить из бассейна, где они проводят практически все эти дни. Также Ксения поспешила рассказать подписчикам, что очень хорошо помнит себя в их возрасте, когда ее мама то и дело тащила ее на море.
Оказывается, что ведущая «Дома-2» просто не понимает, как объяснить своим наследницам, что прилетели они в Таиланд только ради моря, которое куда полезнее всевозможных бассейнов.
К слову, многочисленные поклонники Бородиной на данный момент продолжают вовсю желать своей любимице и ее семейству хорошего отдыха, а также советуют Ксении на время забыть про Instagram, чтобы хорошо отдохнуть от работы.
Не секрет, что многие российские знаменитости устраивают себе долгий отдых в теплых краях в начале января. Бородиной же в этом году удалось улететь в отпуск только сейчас.
На данный момент Ксения вовсю делится новыми «теплыми» фотографиями и Stories с Таиланда, а также рассказывает, как же 9-летняя Маруся и 3-летняя Теона предпочитают отдыхать.
По словам Бородиной, ее дочерей просто нереально вытащить из бассейна, где они проводят практически все эти дни. Также Ксения поспешила рассказать подписчикам, что очень хорошо помнит себя в их возрасте, когда ее мама то и дело тащила ее на море.
«Помню по себе - ненавидела это», - отметила телезнаменитость.
Оказывается, что ведущая «Дома-2» просто не понимает, как объяснить своим наследницам, что прилетели они в Таиланд только ради моря, которое куда полезнее всевозможных бассейнов.
К слову, многочисленные поклонники Бородиной на данный момент продолжают вовсю желать своей любимице и ее семейству хорошего отдыха, а также советуют Ксении на время забыть про Instagram, чтобы хорошо отдохнуть от работы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45