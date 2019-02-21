Рома Жуков оставил свою жену с шестью детьми и уехал в Сочи с новой пассией

Около 6 лет назад в семье Романа Жукова и его жены Елены случилась трагедия: их 5-летняя дочь упала с качели и погибла. В этот момент Елена находилась в роддоме и собиралась рожать девочку. Что касается самого артиста, то он в свою защиту отвечает, что никогда не понимал, зачем его супруга рожает столько детей. На что она ему говорила, что ей хочется и все тут. Но, по его словам, она не очень порядочная мама, потому что за детьми не следила и заботилась только о себе: устраивала вечеринки и часто не находилась дома. Помогать финансово супруге, которая сама воспитывает шестерых детей, артист не собирается из принципа, мол, на себя потратит, а детям ничего не купит.Что касается Елены, то она все отрицает и, наоборот, заявила, что супруг над ней издевался, бил и унижал, часто находился в состоянии алкогольного опьянения. Один раз она потеряла ребенка из-за того, что муж ее сильно толкнул. На сегодняшний день она имеет финансовые трудности, а Жуков оказывает помощь в виде небольших сумм. Ввиду того, что он живет уже в другом городе и имеет новую возлюбленную, Елена намерена подать в суд на алименты. Также она хочет по закону разделить их 2 квартиры в Москве и дом в Подмосковье.