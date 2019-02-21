АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина Пинчук «вытирает» об него ноги

Бывший супруг Таты Абрамсон – Валерий Блюменкранц убежден, что его новая девушка «вытирает» об него ноги. По словам Валерия, он не понимает, почему Ирина Пинчук не хочет возвращаться на реалити-шоу «Дом-2».
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина Пинчук «вытирает» об него ноги

Наш портал уже писал о том, что в социальных сетях ходят слухи о том, что Ирина окончательно покинула телестройку и сейчас уже отдыхает в Доминикане в компании своих близких друзей и бывшего ухажера Ольги Бузовой – Романа Гриценко.

Несмотря на то, что на данный момент Пинчук отказывается отвечать на вопросы телезрителей, покинула она проект или же нет, в интернете продолжают появляться видеоролики, где Блюменкранц буквально умоляет свою избранницу вернуться в Периметр.

К примеру, несколько часов назад в Сети появился ролик, на котором Валерий говорит с Ириной по телефону. Блюменкранц заявляет Пинчук, что не понимает, почему девушка не выходит с ним на связь, ведь он не только любит и скучает по ней, но и познакомил ее со своими родителями, что является очень важным доказательством серьезности его намерений.
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина Пинчук «вытирает» об него ноги

Также Валерий попытался объяснить Ирине, что она своими действиями попросту «вытирает» об него ноги.

«Ты обо мне вообще не думаешь! Ты не чувствуешь этого? Ты мне не пишешь, не звонишь..», - подчеркнул Блюменкранц.


К слову, Пинчук по-прежнему не готова идти с избранником на связь. По словам Ирины, Валерий ведет себя как «эгоист».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина
Певица Саша Савельева рассказала о
Kia опубликовала дебютный тизер нового
Ученые: Походка меняет настроение
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник"
В Сети появились рендеры Nokia 9
Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в
Caviar презентовала военный телефон
Mitsubishi приступила к продажам
Саша Черно призналась, что так часто
Михаил Боярский уверен, что прожил бы
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи
Ученые: Разговоры возбуждают женщин в
В Екатеринбурге мужчина выжил после
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Mercedes выпустил обновленный родстер
Геофизики: Атмосфера Земли охватывает
Звездная пара Анна Легчилова и Игорь
Vivo представила версию смартфона V15 с
В Сети опубликовали рендер
Николай Расторгуев ответственно
В Израиле показали на видео
Астрономы обнаружили седьмую луну
Apple продемонстрировала изображения
Настя Каменских периодически получает
Военный эксперт рассказал о больших
Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для
Просмотреть все новости