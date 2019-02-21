Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина Пинчук «вытирает» об него ноги
Бывший супруг Таты Абрамсон – Валерий Блюменкранц убежден, что его новая девушка «вытирает» об него ноги. По словам Валерия, он не понимает, почему Ирина Пинчук не хочет возвращаться на реалити-шоу «Дом-2».
Наш портал уже писал о том, что в социальных сетях ходят слухи о том, что Ирина окончательно покинула телестройку и сейчас уже отдыхает в Доминикане в компании своих близких друзей и бывшего ухажера Ольги Бузовой – Романа Гриценко.
Несмотря на то, что на данный момент Пинчук отказывается отвечать на вопросы телезрителей, покинула она проект или же нет, в интернете продолжают появляться видеоролики, где Блюменкранц буквально умоляет свою избранницу вернуться в Периметр.
К примеру, несколько часов назад в Сети появился ролик, на котором Валерий говорит с Ириной по телефону. Блюменкранц заявляет Пинчук, что не понимает, почему девушка не выходит с ним на связь, ведь он не только любит и скучает по ней, но и познакомил ее со своими родителями, что является очень важным доказательством серьезности его намерений.
Также Валерий попытался объяснить Ирине, что она своими действиями попросту «вытирает» об него ноги.
К слову, Пинчук по-прежнему не готова идти с избранником на связь. По словам Ирины, Валерий ведет себя как «эгоист».
Наш портал уже писал о том, что в социальных сетях ходят слухи о том, что Ирина окончательно покинула телестройку и сейчас уже отдыхает в Доминикане в компании своих близких друзей и бывшего ухажера Ольги Бузовой – Романа Гриценко.
Несмотря на то, что на данный момент Пинчук отказывается отвечать на вопросы телезрителей, покинула она проект или же нет, в интернете продолжают появляться видеоролики, где Блюменкранц буквально умоляет свою избранницу вернуться в Периметр.
К примеру, несколько часов назад в Сети появился ролик, на котором Валерий говорит с Ириной по телефону. Блюменкранц заявляет Пинчук, что не понимает, почему девушка не выходит с ним на связь, ведь он не только любит и скучает по ней, но и познакомил ее со своими родителями, что является очень важным доказательством серьезности его намерений.
Также Валерий попытался объяснить Ирине, что она своими действиями попросту «вытирает» об него ноги.
«Ты обо мне вообще не думаешь! Ты не чувствуешь этого? Ты мне не пишешь, не звонишь..», - подчеркнул Блюменкранц.
К слову, Пинчук по-прежнему не готова идти с избранником на связь. По словам Ирины, Валерий ведет себя как «эгоист».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20