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Специалисты открыли одну из самых близких к Земле экзопланет

Специалистам из Швейцарии удалось открыть одну из ближайших к Земле экзопланет. Ученые отмечают, что найти на ней жизнь вряд ли получится, однако данный объект является очень важным для исследования.
Специалисты открыли одну из самых близких к Земле экзопланет

Обнаруженный учеными красный карлик GI411 находится от Солнечной системы на расстоянии восьми световых лет. Рядом с этим объектом расположена экзопланета земного типа. Специалисты говорят о том, что на ней может существовать жизнь, однако это маловероятно, так как планета расположена слишком близко к звезде. Расстояние между Солнцем и Землей в 13 раз больше, чем между GI411 и GI411b. Данный факт заставляет ученых сомневаться в успехе поиска следов живых организмов на GI411b. Ученые подчеркнули: светило планеты – холодное. Это означает, что температурный режим на планете превышает земной в 3,5 раза.

Несмотря на то, что ученые высказывают скептицизм по поводу обнаружения на экзопланете живых организмов, они говорят о том, что ее изучение очень важно для большего познания космоса. Учитывая то, что GI411 является одной из трех экзопланет, по расположению ближайших к Земле, специалисты смогут хорошо ее исследовать.

Полученные данные принесут пользу в последующей научной работе. Ученые подчеркнули: больше всего им интересна атмосфера найденной планеты, так как именно она играет важную роль в зарождение жизни.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40

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