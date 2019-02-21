Специалисты открыли одну из самых близких к Земле экзопланет





Обнаруженный учеными красный карлик GI411 находится от Солнечной системы на расстоянии восьми световых лет. Рядом с этим объектом расположена экзопланета земного типа. Специалисты говорят о том, что на ней может существовать жизнь, однако это маловероятно, так как планета расположена слишком близко к звезде. Расстояние между Солнцем и Землей в 13 раз больше, чем между GI411 и GI411b. Данный факт заставляет ученых сомневаться в успехе поиска следов живых организмов на GI411b. Ученые подчеркнули: светило планеты – холодное. Это означает, что температурный режим на планете превышает земной в 3,5 раза.Несмотря на то, что ученые высказывают скептицизм по поводу обнаружения на экзопланете живых организмов, они говорят о том, что ее изучение очень важно для большего познания космоса. Учитывая то, что GI411 является одной из трех экзопланет, по расположению ближайших к Земле, специалисты смогут хорошо ее исследовать.Полученные данные принесут пользу в последующей научной работе. Ученые подчеркнули: больше всего им интересна атмосфера найденной планеты, так как именно она играет важную роль в зарождение жизни.