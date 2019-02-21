Специалисты открыли одну из самых близких к Земле экзопланет
Специалистам из Швейцарии удалось открыть одну из ближайших к Земле экзопланет. Ученые отмечают, что найти на ней жизнь вряд ли получится, однако данный объект является очень важным для исследования.
Обнаруженный учеными красный карлик GI411 находится от Солнечной системы на расстоянии восьми световых лет. Рядом с этим объектом расположена экзопланета земного типа. Специалисты говорят о том, что на ней может существовать жизнь, однако это маловероятно, так как планета расположена слишком близко к звезде. Расстояние между Солнцем и Землей в 13 раз больше, чем между GI411 и GI411b. Данный факт заставляет ученых сомневаться в успехе поиска следов живых организмов на GI411b. Ученые подчеркнули: светило планеты – холодное. Это означает, что температурный режим на планете превышает земной в 3,5 раза.
Несмотря на то, что ученые высказывают скептицизм по поводу обнаружения на экзопланете живых организмов, они говорят о том, что ее изучение очень важно для большего познания космоса. Учитывая то, что GI411 является одной из трех экзопланет, по расположению ближайших к Земле, специалисты смогут хорошо ее исследовать.
Полученные данные принесут пользу в последующей научной работе. Ученые подчеркнули: больше всего им интересна атмосфера найденной планеты, так как именно она играет важную роль в зарождение жизни.
Обнаруженный учеными красный карлик GI411 находится от Солнечной системы на расстоянии восьми световых лет. Рядом с этим объектом расположена экзопланета земного типа. Специалисты говорят о том, что на ней может существовать жизнь, однако это маловероятно, так как планета расположена слишком близко к звезде. Расстояние между Солнцем и Землей в 13 раз больше, чем между GI411 и GI411b. Данный факт заставляет ученых сомневаться в успехе поиска следов живых организмов на GI411b. Ученые подчеркнули: светило планеты – холодное. Это означает, что температурный режим на планете превышает земной в 3,5 раза.
Несмотря на то, что ученые высказывают скептицизм по поводу обнаружения на экзопланете живых организмов, они говорят о том, что ее изучение очень важно для большего познания космоса. Учитывая то, что GI411 является одной из трех экзопланет, по расположению ближайших к Земле, специалисты смогут хорошо ее исследовать.
Полученные данные принесут пользу в последующей научной работе. Ученые подчеркнули: больше всего им интересна атмосфера найденной планеты, так как именно она играет важную роль в зарождение жизни.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40