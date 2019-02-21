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Саша Черно призналась, что так часто моргает из-за своего психоза

Избранница Иосифа Оганесяна Александра Черно объяснила поклонникам, почему так часто моргает. Многие телезрители уже давно обратили внимание на то, что у Саши не все в порядке с нервами. Практически каждый день она кричит и скандалит не только с участникам реалити-шоу «Дом-2», но и с любимым супругом и даже с руководством проекта.
Саша Черно призналась, что так часто моргает из-за своего психоза

Некоторые поклонники телестройки думали, что после бракосочетания Черно изменится и перестанет каждый день предъявлять Оганесяну и всем окружающим различные претензии. Правда, даже после свадьбы ничего не поменялось.

В последние несколько недель зрители «Дома-2» обратили внимание на то, что у Александры появился нервный тик, который злит девушку. Дело в том, что Черно может непрерывно моргать. Более того, у возлюбленной Иосифа то и дело дергаются брови, а руки, особенно во время различных разборок, и вовсе как будто живут своей жизнью.
Саша Черно призналась, что так часто моргает из-за своего психоза

Все точки над «ё» поспешила расставить сама Александра. Черно разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором объяснила, почему все это с ней происходит. По словам эпатажной участницы «Дома-2», один из психиатров поставил ей диагноз – психоз, и даже назначил необходимое лечение.

Также Саша призналась, что на реалити-шоу «Дом-2» время от времени ее буквально выводят из равновесия, поэтому на сегодняшний день она очень побаивается загреметь в психиатрическую больницу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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