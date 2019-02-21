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Детский нос звезды "Дома-2" Натальи Варвиной странно выглядит на взрослом лице

Бывшая участница "Дома-2" Наталья Варвина накануне сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что сделала ринопластику. Наталья никогда не увлекалась пластикой, всегда естественная и с минимальным макияжем Варвина буквально шокировала всех.
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи Варвиной странно выглядит на взрослом лице

Как она сообщила, посетить хирурга ей пришлось из-за того, что форма носа её совершенно не устраивала.

После нескольких фотографий, которые девушка опубликовала у себя на странице, на неё обрушилось море негативных комментариев. По мнению большинства, теперь у Натальи "не нос, а картошка".
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи Варвиной странно выглядит на взрослом лице

Но Варвина абсолютно равнодушно относится к мнению подписчиков, она не отвечает на негатив и продолжает дальше публиковать фотографии.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 10:45

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